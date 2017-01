Guvernul a aprobat memorandumul prin care companiile de stat sunt obligate sa vireze la buget minim 90% din profitul net

Guvernul a aprobat vineri memorandumul prin care obliga societatile de stat sa repartizeze la buget minimum 90% din profitul net obtinut in 2016. Este o masura care va afecta companiile, deoarece vor ramane fara fonduri de investitii pentru urmatoarea perioada. Potrivit informatiilor HotNews.ro, Guvernul cauta sa scoata bani din toate zonele posibile pentru a putea sa acopere masurile populiste aprobate la inceputul anului."Guvernul a mandatat reprezentantii statului in AGA/CA la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, sa ia masurile necesare pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat in 2016 (sub forma de dividende/varsaminte) la bugetul de stat", se arata intr-un comunicat al Guvernului.Potrivit acestuia, masura nu se aplica societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome care prin legi au reglementat un alt mod de repartizare a profitului net. Insa, cele mai profitabile companii sunt cele din domeniul energetic, in care statul nu este unic actionar. In cazul acestora, va fi aplicata obligatia de a vira sub forma de dividende 90% din profitul net.Conform legislatiei in vigoare, repartitia profitului net se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in cazul societatilor, si de catre Consiliul de Administratie, in cazul regiilor autonome.OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome reglementeaza repartizarea unei cote de "minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat".