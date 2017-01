Guvernul a aprobat o schema de ajutor de minimis pentru producatorii de tomate

Valoarea sprijinului financiar care se acorda beneficiarilor este de 13.481,4 lei/ beneficiar/an care reprezinta contravaloarea in lei a 3.000 euro/beneficiar/an, insa valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi echivalentul in lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.Pentru a fi eligibili acordarii acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:Sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de minimum 1000 mp, marcata la loc vizibil cu o placa indicator inscriptionata "Program sustinere tomate, 2017" si sa mentioneze numarul cererii depuse pentru obtinerea finantarii;Sa obtina o productie de minimim 2 kg de tomate/mp si sa valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 kg dovedita cu documente justificative, de pe suprafata de teren mentionata;Sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in sere si solarii;Sa valorifice productia in perioadele ianuarie-mai inclusiv, si noiembrie-20 decembrie, inclusiv.Resursele financiare aplicarii schemei de ajutor de minimis sunt in valoare de 179.752 mii lei, contravaloarea in lei a 40.000 mii euro si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.Cererile si documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.Prin acordarea ajutorului de minimis se urmareste obtinerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piata europeana, precum si o eficienta economica in realizarea si valorificarea acestora. De asemenea, ajutorul va contribui la cresterea si stabilizarea cantitativa si calitativa a productiilor de materii prime, la echilibrarea balantei veniturilor si cheltuielilor producatorilor agricoli, ajutandu-i sa se reaseze intr-o pozitie mai stabila si mai echilibrata in raport cu partenerii de afaceri.