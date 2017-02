Consiliul Investitorilor Straini: Modul in care au fost facute modificarile la Codul Penal ar putea transmite un mesaj negativ potentialilor investitori

Consiliul Investitorilor Straini(FIC) isi alatura vocea comunitatii de afaceri din Romania si isi exprima ingrijorarea cu privire la modul in care Guvernul Romaniei a adoptat recent o serie de modificari la Codul Penal, se arata intr-un comunicat de presa. FIC apreciaza ca modul prin care au fost luate aceste decizii ar putea transmite un mesaj negativ potentialilor investitori, cat si organismelor financiare internationale, iar Romania va pierde oportunitatea de a atrage mai multe investitii noi."Increderea investitorilor in calitatea mediului de afaceri din Romania, ar putea fi pusa sub semnul intrebarii iar reconstruirea acestei increderi ar presupune un efort suplimentar si de asemenea un interval de timp foarte mare", se mai arata in comunicat.FIC a sustinut mereu predictibilitatea si transparenta procesului legislativ si a apreciat rezultatele luptei anticoruptie. FIC considera ca lupta impotriva coruptiei si reformele structurale trebuie sa ramana o prioritate constanta a fiecarui Guvern al Romaniei, dincolo de ciclurile electorale.Aplicarea principiilor statului de drept si ale economiei de piata, precum si respectarea legilor sunt ingrediente esentiale pentru un mediu favorabil dezvoltarii economice pe termen lung, care sa aduca prosperitate populatiei.Consiliul Investitorilor Straini - FIC numara in prezent 130 de companii membre, ale caror investitii cumulate reprezinta in jur de 40 miliarde euro, adica aproape doua treimi din totalul investitiilor straine directe realizate in Romania din 1990 pana in prezent.