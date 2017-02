Paravion.ro: Tinerii romani privesc cu teama viitorul. Cautarile de bilete de avion pentru Australia, SUA si Canada au crescut de trei ori in ultimele 36 de ore

Potrivit reprezentantilor Paravion, intr-o zi obisnuita de ianuarie sau februarie, cele mai cautate bilete de avion pe portalurile romanesti de turism sunt pentru Londra, Amsterdam, Barcelona, Milano, Roma si Berlin, iar majoritatea acestor cautari sunt pentru bilete dus-intors."Am constatat, insa, ca din noaptea in care s-a adoptat Ordonanta de Urgenta, care a generat si miscari importante de strada in ultimele zile, printre cele mai cautate destinatii s-au numarat orase precum New York, Sydney si Toronto", a declarat Remus Visan, Directorul General al Paravion.Cautarile pentru aceste destinatii au crescut de trei ori fata de o zi obisnuita, iar selectarile au fost atat pentru bilete doar dus, cat si pentru tur-retur."Acest lucru ne indeamna sa credem ca situatia politica transmite niste mesaje care ii determina pe unii romani, in special tineri, sa priveasca cu teama la viitorul lor. Este rezultatul discrepantei dintre valorile unei societati democratice si o serie de actiuni insuficient justificate si comunicate catre populatie", a adaugat Remus Visan.