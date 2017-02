Licitatie cu o valoare estimata initial la peste 175 milioane euro, anulata dupa un articol HotNews.ro: Cum isi motiveaza decizia primarul PSD Robert Negoita

Redam in cele ce urmeaza integral precizarile Primariei sectorului 3 si ale primarului Robert Negoita, in legatura cu motivele anularii licitatiei, dupa aparitia articolului HotNews.ro:

Ce nereguli majore a semnalat HotNews.ro legate de licitatia primariei conduse de Robert Negoita

"In urma publicarii articolului 'Ce vrea sa cumpere Primaria lui Robert Negoita de 175 milioane de euro: Catel 3D cu os in gura, dinozaur mancand un hamburger, crocodil cu tobogan pe spate/Ce probleme majore ridica licitatia' pe portalul de stiri www.hotnews.ro, Biroul de presa al Primariei Sectorului 3 este in masura sa transmita urmatoarele clarificari:Primaria Sectorului 3 are, in acest moment, un contract valabil de furnizare de mobilier stradal si de aparate de joaca cu SC ADPB SA, societatea Primariei Sectorului 3. In urma controlului efectuat la finalului anului 2016, Curtea de Conturi a interzis Primariei Sectorului 3 sa mai foloseasca acest contract pentru achizitionarea produselor de la societatea noastra. In aceasta situatie,De asemenea,Aceasta cercetare a fost efectuata tinand cont de informatiile gasite pe piata din Romania. De asemenea, facem precizarea ca in caietul de sarcini, la articolele la care faceti referire, pe langa descrierile respective,"Pentru a evita orice speculatie, vom oferi cateva exemple concrete. Niciodata in Sectorul 3 locurile de joaca nu au fost mai bine amenajate, mai bine dotate si mai bine intretinute ca in ultimii 5 ani. Avem cele mai utile, cele mai frumoase si cele mai dotate locuri de joaca din Romania. Si toate acestea cu bani foarte putini. Va prezint in continuare situatia cu cheltuielile pe acest capitol din ultimii 10 ani. Astfel, in perioada 2006-2011 a fost platita suma de 81.635.000 lei pentru achizitionarea de locuri de joaca. Spre comparatie, in perioada 2012-2016 pentru aceleasi produse s-au cheltuit 6.350.000 lei",Serviciul Relatii Mass-media", a demarato licitatie deschisa (anunt de participare nr. 172782/28.01.2017) pentru achizitia de mobilier urban, contract in valoare estimata fara TVA de peste 782,8 milioane lei (peste 175 milioane de euro), potrivit datelor dinMai exact, Primaria lui Negoita vrea sa incheie un acord cadru cu maxim 3 agenti economici pentru o perioada de 48 de luni, contractele subsecvente urmand a se atribui fara reluarea competitiei. Altfel spus, cine castiga acest acord cadru va furniza timp de 4 ani tot ce inseamna echipamente pentru terenuri de joaca, mobilier urban si echipamente de fitness in Sectorul 3 din Bucuresti., Primaria solicita in mod expres echipamente de joaca inedite, pe care le descrie in amanunt, la capatul descrierii specificand: "pentru toate specificatiile tehnice se va citi 'sau echivalent'".Interesant este ca produsele in forma ceruta de Primaria lui Negoita se regasesc deja pana la detaliu in oferta unei firme din Breaza -Redam mai jos 10 produse descrise in documentatia licitatiei si pozele unor produse care se regasesc pana la identificare in oferta firmei din Breaza:Ansamblul de joaca contine:- O figurina 'catel' de dimensiuni mari H=3M , L=4.5M din fibra de sticla confectionata cu forme apropiate de cele a unui catel real. Catelul va fi realizat in maniera 3D (tridimensional), cu forme si culoare cat mai naturale, ce dau impresia utilizatorilor ca au in fata un catel adevarat. Figurina va fi realizata prin sculptura /frezare 3D dintr-un material (bloc )care sa confere suport de rezistenta pentru stratul de fibra de sticla de grosime 5mm care va fi bine finisat , vopsit si pictat astfel incat figurina 'catel' sa semene cu unul real . Figurina 'catel' va fi realizata in pozitie de sezut cu capul si picioarele din fata ridicate astfel incat in gura catelului , va fi amplasat un os lung de 5.3 m lungime realizat deasemeni prin sculptura /frezare 3D cu armatura metalica rezistenta la interior,pt a putea fi prinse in stanga si in dreapta botului catelului cate un modul oscilant de leagan cu lanturi galvanizate si scaune din fibra de sticla cu protectie. Pe spatele figurinei - catel va fi realizat prin sculptura /frezare 3D un tobogan cu alunecare de la cap spre coada .Ansamblul de joaca contine:- O figurina crocodil cu gura cascata , de dimensiuni mari : L=12 M l=2.5m si H= 8m din fibra de sticla confectionata cu forme apropiate de cele a unui crocodil real. Crocodilul va fi realizat in maniera 3D (tridimensional), cu forme si culoare cat mai naturale, ce dau impresia utilizatorilor ca au in fata un crocodil adevarat. Figurina va fi realizata prin sculptura /frezare 3D dintr-un material (bloc )care sa confere suport de rezistenta pentru stratul de fibra de sticla de grosime 5mm care va fi bine finisat , vopsit si pictat astfel incat figurina crocodil sa semene cu un crocodil real . Figurina 'crocodil' va avea realizat pe spatele acesteia prin sclptura /frezare3D un tobogan care pleaca de la terminatia cozii de la inaltime de 4m si coboara pana la nivelul solului prin gura deschisa a acesteia.Ansamblul de joaca contine:- O figurina 'dinosaur' in pozitie sezut 'mancand un hamburger' confectionata cu forme apropiate de cele a unui dinosaur din fibra de sticla .Dimensiuni figurina :L=4.3m, l=1.8m H=3.6M . Dinozaurul va fi realizat in maniera 3D (tridimensional), cu forme si culoare cat mai naturale, ce dau impresia utilizatorilor ca au in fata un dinozaur adevarat. Figurina va fi realizata prin sculptura /frezare 3D dintr-un material (bloc) care sa confere suport de rezistenta pentru stratul de fibra de sticla de grosime 5mm care va fi bine finisat , vopsit si pictat astfel incat figurina 'dinosaur' sa dea impresia unui dinosaur . Pe spatele figurinei 'dinosaur' va fi realizat prin sculptura /frezare 3D un tobogan cu alunecare din interiorul dinozaurului spre coada . Deasemenea in burta dinozaurului va fi realizata prin frezare o platforma de stationare de pe care utilizatorul va avea acces la tobogan. Figurina va fi prevazuta si cu o scara metalica cu mana curenta care serveste la urcarea utilizatorilor pe platforma figurinei.", cu sediul in Breaza, judetul Prahova, este detinuta de- 5% din capitalul social - si- cu 95% din capitalul social,, "societatea Lavitex Prod a derulat, in ultimii ani, peste 1.100 de contracte cu institutii de stat, majoritatea cu atribuire directa (doar 25 dintre ele fiind castigate in urma unor licitatii), in valoare totala de peste 2,3 milioane de euro. Pe lista de clienti care au acordat contracte prin atribuire directa firmei - care se ocupa cu amenajarea de spatii verzi si confectionarea de jucarii, mobilier stradal si de birouri, scene, pubele si cosuri de gunoi sau cabine de vot se regasesc Serviciul Roman de Informatii, unitati ale Ministerului Apararii Nationale, dar si primarii conduse de edili condamnati sau anchetati pentru coruptie (Primaria Buzau, in mandatul lui Constantin Boscodeala, condamnat la 5 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu; Primaria Onesti, in mandatul lui Laurentiu Neghina, condamnat pentru mita la bacalaureat, iar lista ar putea continua)".