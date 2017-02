5.400 de euro premiu individual pentru angajatii Daimler. In ciuda scandalului Diesel, masinaria germana merge inainte si atinge cifre de vanzare record

Angajatii de la Daimler isi freaca palmele de bucurie. Concernul auto german da anul acesta 5.400 de euro premiu fiecaruia dintre cei 130.000 de angajati tarifari din Germania. Bonusurile de performanta vor fi platite in luna aprilie, dupa cum a comunicat joi conducerea firmei.

Dieter Zetsche, presedintele consiliului de administratie al Daimler AG a catalogat anul 2016 „cel mai de succes an in istoria companiei Mercedes-Benz“. Se pare ca scandalul manipularilor la masinile Diesel n-a avut efect si asupra cumparatorilor, mai cu seama asupra celor din Europa.





„Din decembrie 2015, nu vedem modificari semnificative la vanzarile de automobile Diesel in Europa”, a spus Zetsche vineri, la o conferinta cu analistii de vanzari, care a avut loc la Stuttgart. Modificarea cotei de piata cu doua-trei procente, in jurul marjei de 50% „este marginala”, a precizat el, adaugand: „Clientul nu se preocupa, pana acum, de aceasta discutie”.





Seful Daimler a mai precizat ca motoarele Diesel produc cu 15-20% mai putin CO2 decat motoarele pe benzina. In timp ce in toata lumea se „bate toba“ doar pe emisiile de oxid de azot ale motoarelor pe motorina, tema emisiilor de CO2 este marginalizata, desi are o mare relevanta in discutia despre protectia climatica. „Ar fi prostesc sa ignoram beneficiile Diesel-ului, doar pentru ca intr-un domeniu ceva a fost gresit, care este acum pus la punct de industrie“, a spus Zetsche.

In timpul scandalului iscat de manipularea a cca 11 milioane de automobile Diesel la Volkswagen, si Daimler s-a supus unui control amanuntit al Oficiului Federal Auto german (KBA). Ca si alti producatori auto, Mercedes ar fi uzat abuziv si mai mult decat era permisibil tehnic, de clauzele din dreptul european privitoare la reducerea emisiunilor de noxe auto. In urma acestui control, Daimler s-a aratat gata sa retraga 247.000 de masini din Europa. Un fapt usor de compensat, caci cu o piata in crestere in China, Daimler nu exclude extinderea centrelor sale de productie din Beijing.

Principala marca a Daimler, Mercedes-Benz, a crescut anul trecut in vanzari cu 11,3%. Pentru prima data in istoria firmei, peste doua de milioane de automobile „cu stea in frunte“ au fost livrate in toata lumea. La finele anului 2016, Daimler avea 282.488 de angajati, in usoara scadere fata de 2015, cand numarul acestora era de 284.015. Scaderea s-a datorat reducerii activitatii Daimler in SUA si in Brazilia. In Germania, numarul lor a ramas relativ stabil, cu peste 170.000 de angajati.





Premiul de anul acesta pentru angajatii tarifari nu este cel mai mare din istoria firmei, in 2015 el fiind de 5.650 de euro. Cu toate acestea, e un premiu „gras”, raportat la profitul operativ. Acesta a fost in 2016 subtiat doar de cheltuielile suplimentare in legatura cu airbag-urile Takata si cateva actiuni in justitie, care au micsorat acest profit cu 2%, pana la 12,9 miliarde euro.





Recordul anului trecut este insa referitor la cea mai mare cifra de productie a firmei, de peste trei milioane de automobile, la faptul ca Daimler si-a intrecut rivalul BMW si ca a depasit randamentul prognozat al actiunilor, de 10%. In plus, Daimler a realizat cea mai mare restructurare de la infiintarea sa din anul 1883.

La intrebarile jurnalistilor germani, daca protectionismul american al lui Donald Trump va avea un efect asupra afacerilor Daimler peste ocean, seful companiei cu sediul la Stuttgart a raspuns telegrafic: „Nu lucram in business-ul speculativ. Daca se schimba conditiile, ne vom adapta“, a zis Zetsche, adaugand ca nici despre Brexit nu e nimic de comentat, din punctul de vedere al companiei lui.

Mai degraba el vrea sa detalieze domeniile viitorului auto, care sunt legate de „Connectivity, condus autonom, sharing si mobilitate electrica“. De aceea, Daimler isi creste investitia in inovatie, de la 13,5 miliarde euro in 2016, la 15,2 miliarde in anul curent.

La Daimler exista, din 1997, o participatie la profitul operativ al firmei de care beneficiaza angajatii cu contracte tarifare. Michael Brecht, presedintele de sindicat la Daimler AG a subliniat ca „indiferent in ce domeniu au activat, colegii si colegele au prestat anul trecut extraordinar, fapt reflectat in cifrele companiei”. Prin faptul ca personalul este implicat in depasirea performantelor firmei „telul strategic al conducerii sindicatului a fost indeplinit”.