Cea mai lunga cursa aeriana comerciala directa a aterizat in Auckland la peste 16 ore dupa ce decolase din Doha

"Am aterizat oficial in Noua Zeelanda", a postat Qatar Airways pe Twitter.Aceasta cursa aeriana a traversat zece fusuri orare si 14,535 de kilometri de la Doha la Auckland.Avionul Boeing 777-200LR a primit "botezul" traditional pentru zborurile inaugurale, fiind intampinat cu un tun de apa pe pista aeroportului international din Auckland.Potrivit Qatar Airways, un singur avion este pilotat de patru piloti.De asemenea, cei 15 membri ai echipajului au servit 1.100 de cesti de cafea, 2.000 de bauturi reci si 1036 de mese in timpul celor 16 ore si 20 de minute de zbor.Aceasta cursa directa este una zilnica si are o capacitate de transport de 116 tone in timpul saptamanii, echivalentul a 1.162 de oi sau 5.263 de kiwi.Ministru Comertului din Noua Zeelanda, Todd McClay, a intampinat zborul inaugural, sustinand ca va spori comertul si turismul din insula.