Consiliul Concurentei a autorizat preluarea preluarea unor active ale OMV Petrom de catre Mazarine Energy Romania

Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Mazarine Energy Romania SRL preia unele active apartinand OMV Petrom SA, se arata intr-un comunicat de presa. Tranzactia prevede preluarea de catre Mazarine Energy Romania SRL a tuturor drepturilor si obligatiilor care decurg din 19 acorduri petroliere de concesiune detinute de OMV Petrom SA, impreuna cu bunurile, drepturile reale si angajatii implicati in exploatarea campurilor petrolifere.Autoritatea de concurenta a evaluat aceasta operatiune din punct de vedere al compatibilitatii cu un mediu concurential normal, in conformitate cu Regulamentul privind concentrarile economice. Ca urmare a analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia.Mazarine Energy Romania SRL este o subsidiara a Mazarine Energy BV, societate controlata de fonduri administrate de companii afiliate Carlyle Group L.P.Grupul Carlyle este un administrator de active alternative la nivel mondial, fondurile pe care le gestioneaza investind in patru domenii: a) capital privat al intreprinderilor; b) active reale; c) strategii pentru piata mondiala; d) solutii de investitii. In Romania, grupul Carlyle controleaza circa 36 de companii active in diverse sectoare economice.Operatiunea analizata nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special prin crearea sau consolidarea unei pozitii dominante.Decizia Consiliului Concurentei va fi publicata pe site-ul institutiei dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential.