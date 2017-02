Actionarii Metro au aprobat scindarea grupului in doua companii, de alimente si de electronice de consum

Metro, grup care reuneste 2.000 de magazine in 29 de tari, s-a restructurat in ultimii ani pentru a se concentra pe operatiunile cash-and-carry si aparatura electronica de consum, vanzand magazinele Kaufhof si supermarketurile Real din estul Europei.La adunarea generala de luni, actionarii au votat in favoarea scindarii in proportie de 99,55%.Conducerea Metro spera ca prin scindare companiile independente rezultate vor face mai multe achizitii, iar actiunile lor vor deveni mai atractive, in conditiile in care actiunile Metro sunt mai ieftine in prezent decat cele ale Sysco si Booker.Metro a raportat saptamana trecuta un profit usor sub asteptari in ultimele trei luni ale anului trecut, afectat de performantele slabe ale afacerilor cash and carry si ale hipermarketurilor.Grupul intentioneaza sa separe si sa listeze separat divizia de alimente pana la jumatatea acestui an, care va pastra numele Metro, in timp ce divizia de electronice de consum Media-Saturn va fi redenumita Ceconomy.Media-Saturn, care reuneste peste 10.000 de magazine in 15 tari din Europa, a fost vazuta de mult timp drept un candidat pentru o fuziune cu cel mai apropiat concurent, compania britanica Dixons Carphone, pentru a depasi Best Buy ca cel mai important grup de electronice de consum din lume.