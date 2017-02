[P] Piata punctelor de despagubire se transparentizeaza

Mai multe detalii despre oferta de cumparare a Punctelor de Despagubire, le puteti afla accesand website-ul www.alphaquest.ro.

Astfel, Alpha Quest va derula o oferta publica de cumparare de pana la 400 milioane puncte de despagubire emise de ANRP in perioada 8 Februarie-30 Aprilie 2017, la pretul de 0.5 RON/punct (50% din valoarea nominala), cu circa 20% peste pretul pietei la acest moment, conform datelor noastre si articolelor media.Oferta se adreseaza exclusiv detinatorilor de drept ai punctelor si nu vizeaza achizitia de dosare sau drepturi litigioase. Mai multe informatii despre oferta le puteti gasi accesand website-ul www.alphaquest.ro este un Fond de Investitii inregistrat in Malta, reglementat de MFSA, autoritatea financiara malteza, ce vizeaza plasamente alternative si care in prezent se concentreaza pe achizitionarea punctelor de despagubire emise de ANRP.Investitorii nostri sunt de tip HNWIs (high-net-worth individuals) si institutionali din Europa Centrala si de Est (nu avem investitori romani) cu apetit pentru pietele emergente si de frontiera.prin Puncte de Compensare a fost creat in 2013 dupa ce formele precedente de despagubire (in special cu actiuni ale Fondului Proprietatea) nu au satisfacut cererile existente. De la 1 ianuarie 2017, detinatorii punctelor ANRP pot decide sa le valorifice in numerar, insa acestia nu pot converti mai mult de 20% din totalul punctelor pe care le au, iar valoarea unui titlu de plata nu poate sa fie mai mica de 20.000 lei. Desi teoretic detinatorii de puncte ANRP ar putea sa isi primeasca integral banii in 5 ani (20% pe an), realistic vorbind acest lucru este putin probabil avand in vedere ca restituirile trebuie sa fie prinse in bugetul de stat anual, neexistand nicio garantie ca Guvernul isi va "permite" in fiecare an sa faca restituirile.Pana in prezent, s-au emis circa 2.2mld de Puncte (cu o valoare nominala de 1 RON/punct) ceea ce implica o "capitalizare" de circa 500mil EUR. Aceste puncte se vand prin tranzactii notariale la discount-uri de circa 60-80% fata de valoarea nominala.Alpha Quest este singurul si cel mai mare cumparator institutional de Puncte, sute de detinatori de Decizii de Compensare in Puncte de Despagubire alegand sa-si valorifice punctele si astfel sa elimine riscul amanarilor si a schimbarilor legislative.Experienta echipei Alpha Quest in domeniul restituirilor s-a cladit in perioada in care am creat un certificat de tip warrant cu suport actiuni Fondul Proprietatea (listat in Viena), care a transparentizat tranzactiile cu actiuni si a impulsionat listarea Fondului la BVB."Scopul nostru este de a aduce transparentizare si profesionalizare si in piata punctelor de despagubire, astfel incat detinatorii sa ia decizii informate asupra drepturilor castigate dupa numerosi ani de asteptare." a declarat Ovidiu Fer, reprezentantul AlphaQuest.El a mai subliniat ca vanzarea imediata a punctelor"In primul rand,Desi prima transa va fi platita anul acesta, pentru urmatorii ani, sumele trebuiesc incluse in Bugetul de Stat. Astfel, daca anul acesta, prima transa de despagubit inseamna circa 440mil RON, de la anul aceasta poate creste semnificativ (pe masura ce noi puncte se aloca), iar Bugetul pare a fi in pericol sa nu poata suporta sumele in continua crestere. Legea 165/2013 a suferit deja numeroase modificari, inclusiv privind valoarea transelor, astfel ca increderea ca s-a ajuns la o forma definitiva a procesului restituirilor, este foare redusa.In al doilea rand, prin oferta derulata de Fondul Alpha Quest orice detinator isi poate vinde punctele la vedere,In al treilea rand,Pana acum, in piata se aruncau preturi diferentiate in functie de cantitate, puterea de negocire a fiecarui detinator sau in functie chiar de localitatea de unde proveneau. Prin publicarea unui pret standard, vanzatorii au posibilitatea de valorificare printr-un proces de tranzactionare fara echivoc."