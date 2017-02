Guvernul Grindeanu vrea sa concentreze puterea absoluta asupra companiilor de stat profitabile intr-o singura mana

Ideea nu este noua, ea fiind promovata inca din perioada guvernarii Ponta. Un proiect asemanator a mai fost promovat si in 2013 de cativa deputati PSD si de fostul ministru al energiei Constantin Nita. Companii valoroase exista. De exemplu, doar companiile din domeniul energetic au obtinut in 2015 un profit de aproape 4 miliarde de lei. Si in perioada guvernarii Tariceanu a fost infiintat un Fond National de Dezvoltare, cu bani din privatizari- circa 11 miliarde de lei, insa sumele s-au cheltuit pe pomeni electorale.Ministrul Economiei nu a stiut ce fel de act normativ va fi eloborat in vederea infiintarii unui astfel de fond. Va fi creat un grup de lucru interministerial care sa analizeze modul in care va fi infiinta. "In continuare, am formalizat constituirea unor comisii interministeriale, cu reprezentanti ai Ministerului Economiei, Ministerului de Finante, reprezentanti ai Consiliului Concurentei, ASF-ului. Astazi este ziua in care formalizam demersul, de maine aceste comisii formal se aduna, emit puncte de vedere", a spus Petrescu.Potrivit programului de guvernare 2017-2020, Fondul se va putea folosi de veniturile din dividende ale acestor companii, precum si din veniturile provenite din emisiuni de obligatiuni sau din vanzarea de active neperformante (case de odihna, hoteluri - apartinand unor companii al caror obiect de activitate este cu totul altul)."Estimam ca 10 miliarde euro vor intra in economia Romaniei in urmatorii 4 ani prin FSDI. Fondul va duce, printre altele, la aparitia a numeroase fabrici in agricultura si industrie, dar si la capitalizarea unor firme precum Tarom, CFR, Santierul Naval Constanta, C.E.C., Nuclearelectrica, astfel incat acestea sa-si poata extinde activitatea sau, dupa caz, sa achizitioneze noi capacitati: flota de avioane, de nave, de garnituri de tren", se sustine in programul de guvernare.Cele mai mari investitii in urmatorii 4 ani se vor realiza in sanatate, prin constructia unui spital republican si a 8 spitale regionale. Valoarea totala finantata din FSDI este estimata la 3,5 miliarde euro, se mai arata in programul de guvernare."Alte 3 mld. ¬ vor viza constructia de autostrazi si cai ferate rapide, avand prioritate autostrazile care nu pot fi finalizate sau demarate din fonduri europene pana in 2020. FSDI impreuna cu alte banci internationale, BEI, BERD si Banca Mondiala, care si-au exprimat deja interesul in discutiile pe care le-am avut, va construi in parteneriat public- privat autostrazi pe care le va detine pentru o perioada de 30 ani si care vor fi cedate inapoi statului roman, pe masura ce bugetul de stat va avea disponibilitati pentru a le rascumpara", se precizeaza in programul de guvernare.Practic, bunurile statului in companii ar urma sa fie folosite drept garantii pentru obtinerea de imprumuturi de la mari institutii financiare (BERD, BEI). Insa, cea mai mare problema este ca nu exista siguranta ca banii chiar ar urma sa fie folositi pentru investitiile enumerate. Apoi va aparea problema acoperirii imprumuturilor. Cum vor fi recuperate sumele in asa fel incat sa fie returnate imprumuturile? Cat va fi folosit pentru propria dezvoltare a companiilor folosite drept gaj si cat pentru investitii de alta natura? Exista multe semne de intrabare, mai ales in conditiile in care increderea in statul roman ca administrator este extrem de scazuta.Romania a trecut deja printr-o experienta negativa legata de risipirea unor bani care ar fi trebuit sa fie folositi in proiecte de infrastructura. Reamintim ca la infiintarea Fondului National de Investitii, s-a prevazut clar prin legislatie ca banii sa fie folositi pentru investitii. Guvernul Tariceanu a emis in octombrie 2006 Ordonanta de Urgenta 113 privind infiintarea Fondului National de dezvoltare (FND). Potrivit actului normativ, banii proveniti din privatizari urmau sa fie folositi pentru investitii. Seful Executivului de atunci, Calin Popescu Tariceanu, a dat asigurari ca banii obtinuti din privatizare vor fi cheltuiti in mod transparent pentru lucrari de infrastructura. In cele din urma, cei 11 miliarde de lei obtinuti din privatizarea BCR si filiale ale Electrica au fost folositi in 2007 si 2008 pentru acoperirea deficitului bugetar creat din cauza a tot felul de masuri populiste.