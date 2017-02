Un fost fotomodel a ajuns in Consiliul de Administratie al SALROM

Alina-Maria Paraiala, un fost fotomodel, a fost numita membru in Consiliul de Administratie al Societății Naționale a Sării (SALROM), pentru o perioada de patru luni, cu posibilitate de prelungire pana la sase luni, conform unei decizii din 31 ianuarie a actionarilor, scrie ZiuaNews.ro . Aceasta a fost numita in locul Oanei Bizgan Gayral, care a ajuns deputat USR. Chiar daca si-a inceput cariera ca fotomodel, Alina- Maria Paraiala a detinut functii de consilier sau sef de cabinet ai mai multor ministri si secretari de stat, in special in timpul guvernarii Ponta.In plus, a detinut si functia de membru in Consiliile de Administratie ale CFR SA si CFR Marfa, potrivit unei declaratii de avere din noiembrie 2015, depusa in calitate de director de cabinet al unui secretar de stat din Ministerul Economiei, IMM-urilor si Mediului de Afaceri. De altfel, la CFR Marfa a fost numita administrator in 2014, cand era sefa de cabinet al fostului ministru al Transporturilor Dan Sova.Debutul in functii guvernamentale a avut loc in 2009 cand a fost director de cabinet in Agetia petru Implementarea Proiectelor Programeor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. Potrivit unor informatii din replicaoline.ro , a fost preluata apoi de conservatoarea Maria Grapini. In 2014 a ajuns consilier in cabinetul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura si investitii straine si tot in acelasi an a devenit sefa de cabinet al fostului ministru Dan Sova.