Guvernul ungar critica Heineken, dupa ce olandezii au castigat procesul cu un mic producator de bere artizanala din Harghita

Joi, seful de cabinet al premierului Orban, Janos Lazar a acuzat Heineken ca a avut o atitudine "nedreapta, nedemna si anti-ungureasca". "Toti ungurii trebuie sa se uneasca contra acestei companii", spune el.Tonul s-a inasprit dupa ce Heineken Romania a castigat procesul contra unei mici companii care produce in Harghita o marca artizanala de bere despre care olandezii spuneau ca are un nume mult prea apropiat de berea Ciuc vanduta in Romania de multinationala olandeza. Cele doua parti se judeca din 2015. Covasnamedia.ro scria pe 27 ianuarie ca printr-o decizie, Curtea de Apel Tirgu-Mures a dispus interzicerea folosirii marcii Igazi Csiki Sor, oprirea productiei si intr-un interval de 30 de zile distrugerea oricarui material care promoveaza sau contribuie la fabricarea produsului Igazi Csiki Sor.Reprezentantii fabricii din Sancraieni Ciuc se plang de faptul ca peste 140 de oameni vor ramane fara un loc de munca si invoca faptul ca la o curte de arbitraj europeana au obtinut o sentinta favorabila lor, o sentinta care a fost desfiintata de Justitia din Romania.Vineri, compania care produce berea a schimbat si numele paginii de Facebook din Igazi Csiki Sor in Tiltott Igazi Sör Seful de cabinet al lui Orban a indemnat oamenii sa boicoteze produsele Heineken, alaturandu-se practic apelului lansat recent de partidul de extrema dreapta Jobbik, mai scrie AFP. Organizatorii unui festival de muzica heavy-metal au anuntat ca nu vor vinde si marca Soproni, fiindca apartine grupului olandez.Guvernul Viktor Orban, la putere din 2010, a alimentat in acesti ani in mod regulat sentimentele identitare ale populatiilor maghiarofone din tari precum Slovacia, Serbia, Croatia si Ucraina.