Corpul de control al Ministerului Economiei: Posibile conflicte de interese in procedura de selectare a administratorilor de la SN Ape Minarale

Corpul de Control al Ministrului a finalizat misiunea de control dispusa de ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, in urma sesizarilor primite referitoare la derularea, in anul 2016, sub conducerea anterioara a Ministerului, a procedurii de selectare si recrutare a membrilor CA la Societatea Nationala Ape Minerale, conform OUG 109/2011, se arata intr-un comunicat al ministerului. Potrivit acestuia, principalele concluzii ale raportului releva posibile conflicte de interese si vicii de procedura in ceea ce priveste selectarea si recrutarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii.Potrivit comunicatului, semnatarul contractului cu recrutorul a fost, in urma depunerii candidaturii, selectat ca membru in Consiliu de Administratie.De asemenea, existau deja, in derulare, relatii contractuale de munca intre unul dintre membrii comisiei de intervievare a candidatilor inscrisi pe lista scurta si unul dintre candidati.Un al doilea tip de nereguli descoperite de reprezentantii Corpului de Control al Ministrului vizeaza modul de indeplinire a responsabilitatilor din contractul de mandat semnat de membrii Consiliului de Administratie. Trei dintre cei cinci membri ai CA nu si-au asumat Proiectul componentei de administrare din Planul de Administrare a SNAM, neindeplinindu-si astfel atributiile din contractul de mandat.Comitetul de Audit si Comitetul de Nominalizare si Remunerare nu au fost constituite legal si nu exista dovada activitatii lor; membrii CA aveau obligativitatea, ca in 30 de zile de la semnarea contractelor de mandat sa constituie cele 2 comitete. Constituirea celor doua Comitete este obligatie legala impusa de OUG 109/2011.Pentru ca cele constate releva potentiale conflicte de interese dar si suspiciuni de savarsire a unor infractiuni in exercitarea atributiilor de serviciu, vor fi sesizate, atat Agentia Nationala de Integritate cat si organele de urmarire penala.