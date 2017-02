O agentie de turism care vindea excursii exotice de peste 1.000 de euro a pacalit zeci de romani

Pe 30 ianuarie clientii agentiei Funtrip World au fost anuntati ca nu vor mai pleca pe 3 februarie in excursiile in Asia pe care acestia le platisera. Atunci li s-a spus ca au de ales intre a primi pe loc banii inapoi sau a pleca peste doua saptamani,Agentia motiva atunci ca urma sa fie preluata de o alta companie si de aceea ar fi aparut amanarile. Zilele au trecut insa si la numerele de telefon ale agentiei nu a mai raspuns nimeni, la sediu nu mai era nimeni prezent, site-ul era nefunctional, iar pagina de Facebook a fost dezactivata.Pe 9 februarie agentia anunta ca se afla in procedura de insolventa, dar promitea ca oamenii vor fi despagubiti de asigurator. Fondatorii nu sunt de gasit si cei pagubiti sunt extrem de furiosi, mai ales ca este vorba de sume mari. Este greu de estimat numarul celor care au fost pacaliti, insa in 3 februarie au fost aproximativ 50 si exista rezervari chiar si pentru vara si toamna, astfel ca se poate estima ca numarul celor pagubiti va fi de cel putin 150-200 si ca prejudiciul total va fi de peste 150.000 euro. Unul dintre cei pagubiti a povestit intr-o postare pe un blog tot ce s-a intamplat.Reprezentantul legal al agentiei a spus pentru HotNews.ro ca patronii acesteia nu au fugit si ca vor sa acopere prejudiciul. Ei ar fi avut discutii pentru ca firma sa fie preluata de diverse companii, insa acestea au esuat. O parte din prejudiciu va fi acoperit de asigurarea de 50.000 dolari, iar restul ar trebui sa fie adus din banii proprii de catre asociati.Agentia a notificat clientii ca va initia procedura de insolventa, insa nu se stie ce tip de insolventa va fi pusa in practica si nici daca va exista un plan de restructurare. Marea problema tine de faptul ca asigurarea de 50.000 de dolari va acoperi doar o parte din prejudiciu, probabil chiar sub o treime. Cum o parte dintre cei care au cumparat excursii le-au platit intregral, ramane de vazut in ce fel isi vor recupera oamenii banii.Cateva zeci dintre cei pagubiti si-au luat un avocat si in curand va fi depusa o plangere penala colectiva pornind de la prezumtia ca patronii agentiei au dorit sa induca in eroare clientii. Avocatul care-i reprezinta pe cei pagubiti a spus pentru HotNews ca numarul celor pagubiti ar putea ajunge la 200 in total, insa este greu de spus in prezent.Agentia organiza excursii in locuri indepartate din Asia, Africa si America Latina, cele mai ieftine pachete fiind de 1.000 euro, iar cele mai scumpe, de peste 1.700 euro. Pe Facebook si pe forumuri parerile sunt impartite in randul celor care au folosit serviciile agentiei: unii spun ca totul a fost ok, iar altii spun ca au fost probleme cu hotelurile si cu ghizii. Sunt si semnale ca Funtrip vindea excursii chiar si la final de ianuarie cand scandalul izbucnise si cand angajatii agentiei nu mai raspundeau la telefoanele celor care sunau panicati pentru ca nu stiau daca mai pleaca in excursie.HotNews.ro a incercat sa ia legatura cu cei de la Funtrip, insa la numerele de telefon nu raspunde nimeni. Am trimis o cerere de informatii si la Ministerul Turismului, insa pana la ora publicarii articolului nu am primit raspuns.