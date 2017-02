Ministerul Turismului spune ca a primit 11 sesizari de la turistii pacaliti de agentia Funtrip World care vindea excursii in Asia, Africa si America de Sud

Ministerul Turismului spune, intr-un raspuns pentru HotNews.ro ca agentia detinea o polita de asigurare de la Omniasig, pentru suma de 50.000 dolari,Iata raspunsul ministerului la intrebarile trimise de HotNews.roDespre scandalul Funtrip WorldFuntrip este o agentie de turism care avea in oferta excursii de peste 1000 de euro catre destinatii precum Malaezia, Cambodgia sau Tibet , dar si-a anuntat clientii ca va intra in insolventa si, prin urmare, zeci de romani nu doar ca nu au mai plecat in calatorie, ci ar putea sa nu-si mai vada nici banii. Cele mai scumpe excursii costau 1700 de euro.Pe 9 februarie agentia anunta ca se afla in procedura de insolventa, dar promitea ca oamenii vor fi despagubiti de asigurator. Fondatorii nu sunt de gasit si cei pagubiti sunt extrem de furiosi, mai ales ca este vorba de sume mari. Este greu de estimat numarul celor care au fost pacaliti, insa in 3 februarie au fost aproximativ 50 si exista rezervari chiar si pentru vara si toamna, astfel ca se poate estima ca numarul celor pagubiti va fi de cel putin 150-200 si ca prejudiciul total va fi de peste 150.000 euro.Pe Facebook si pe forumuri parerile sunt impartite in randul celor care au folosit serviciile agentiei: unii spun ca totul a fost ok, iar altii spun ca au fost probleme cu hotelurile si cu ghizii. Sunt si semnale ca Funtrip vindea excursii chiar si la final de ianuarie cand scandalul izbucnise si cand angajatii agentiei nu mai raspundeau la telefoanele celor care sunau panicati pentru ca nu stiau daca mai pleaca in excursie.