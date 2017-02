Austria va da in judecata Airbus, pentru frauda privind o comanda de doua miliarde de euro pentru avioane Eurofighter

News.ro noteaza ca o ancheta ministeriala incheiata recent a conchis ca Airbus si Eurofighter au indus in eroare Austria, cu intentii de frauda, in legatura cu pretul de achizitie, scrie APA, fara a cita surse.Rezultatele anchetei urmeaza sa fie facute publice joi.Airbus nu a comentat informatiile.Austria a comandat initial 18 avioane Eurofighter, dar a redus comanda la 15 in 2007. Apoi a cerut o revizuire a comenzii facute cu patru ani mai devreme, in urma unor acuzatii de dare de mita.Contractul a fost controversat de la inceput. Aproape imediat dupa anuntarea sa, in 2003, au aparut acuzatii ca politicieni, membri ai administratii si altii au primit bani, prin intermediari, pentru contracte suplimentare care au insotit achizitia.Evioanele Eurofighter sunt construite de un consortiu care include cel mai mare grup aerospatial din Europa, Airbus, compania britanica de aparare BAE Systems si grupul italian Leonardo.Desi contractele suplimentare au facut parte din acord pentru a genera afaceri pentru companiile austriece, costurile acestor contracte ar fi trebuit raportate separat.Procurorii austrieci si germani ancheteaza dosarul de ani de zile, iar procurorii din Munchen se asteapta sa incheie procedurile preliminare pana la jumatatea anului.Airbus coopereaza cu ancheta germana, precum si cu alte trei investigatii privind presupuse nereguli pe pietele de aparare sau de securitate, inclusiv cu o ancheta britanica privind un contract in domeniul comunicatiilor cu Arabia Saudita, in valoare de 3,3 miliarde de dolari.