Guvernul a aprobat demararea programului "Primul centru de agrement"

Guvernul a aprobat joi un memorandum privind elaborarea programului "Primul centru de agrement", urmand ca implementarea sa inceapa dupa aprobarea sa printr-un act normativ.Programul "Primul centru de agrement" are scopul de a sustine realizarea de investitii pentru crearea infrastructurii necesare desfasurarii activitatilor de agrement, prin acordarea de garantii de catre stat in procent de maximum 80% (echivalent valoric maxim 240.000 de euro/1 milion de lei/investitie) pentru creditele de investitii destinate infiintarii si dezvoltarii centrelor de acest tip, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Prin acest program se are in vedere stimularea initiativei private, prin facilitarea accesului la finantare (statul garanteaza pentru investitii considerate acum de catre institutiile de creditare ca fiind de risc, pentru ca antreprenorii nu au capacitatea de a oferi suficiente garantii), crearea si mentinerea de locuri de munca, precum si extinderea sezonului turistic. Totodata, institutiile de creditare sunt stimulate sa creeze produse de finantare specifice pe acest segment. Facilitatea acordarii garantiilor de stat pentru creditele de investitii va fi destinata IMM-urilor eligibile din sectorul turismului, care isi propun sa infiinteze/dezvolte centre de agrement.Guvernul sustine ca implementarea Programului "Primul centru de agrement" va contribui la cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, prin diversificarea ofertei in acest sector si va avea ca efect o dezvoltare economica durabila, prin exploatarea unor resurse (ramuri economice) insuficient valorificate pana in acest moment.