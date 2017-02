Guvernul aloca 5,5 milioane lei pentru sprijinirea temporara a producatorilor de legume si fructe

Este o masura exceptionala de sprijin cu caracter temporar, destinata acoperirii unei parti a pierderilor suferite de producatorii agricoli din sectorul legume si fructe care au efectuat masura de retragere de pe piata in vederea distribuirii gratuite pentru produsele mentionate anterior.Valoarea maxima a sprijinului financiar care se acorda organizatiilor de producatori din sectorul fructelor si legumelor, precum si producatorilor care nu sunt membri ai acestor organizatii este de 5,5 milioane lei si se asigura ca sprijin aferent Fondului European de Garantare Agricola, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017. Sprijinul financiar acordat acopera activitatile desfasurate in perioada dintre data de 1 iulie 2016 si pana la atingerea cantitatii de maximum 3.000 tone.Sprijinul financiar extraordinar se acorda organizatiilor de producatori din sectorul fructelor si legumelor recunoscute potrivit prevederilor europene in domeniu, precum si producatori de fructe si legume care nu sunt membri ai unei organizatii de producatori recunoscute.Agentia de plati si Interventie pentru Agricultura efectueaza platile pana la date de 30 septembrie 2017.Interdictia impusa de guvernul rus importului de legume si fructe din Uniunea Europeana la data de 7 august 2014 a condus la perturbarea pietei legumelor si fructelor din UE, prin scaderea semnificativa a preturilor acestora, ca urmare a supraofertei cauzata de faptul ca nu s-au identificat alte debusee de export. Situatia creata a avut implicatii majore asupra sectorului fructelor si legumelor din Romania, deoarece pentru cantitati insemnate de fructe si legume nu a existat posibilitatea valorificarii imediate si nici o depozitare corespunzatoare din cauza capacitatii reduse de depozitare de care dispune Romania.Deoarece exista in continuare amenintarea de perturbare a pietei de legume-fructe, Comisia Europeana a adoptat Regulamentul Delegat (UE) 921/2016 al Comisiei din 10 iunie 2016 de stabilire a unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar suplimentare pentru producatorii de anumite fructe si legume, prin care se prelungeste aplicarea unor masuri exceptionale de despagubire a producatorilor.