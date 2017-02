Cei mai mari zece fermieri din Romania au incasat in total subventii de 54 mil. euro pentru campania agricola 2015-2016

Cei mai mari zece agricultori au incasat impreuna subventii in valoare de 54 de milioane de euro, in campania care a inceput la sfarsitul anului 2015 si s-a finalizat in septembrie 2016, in crestere cu 80% fata de campania din 2014-2015, perioada in care cei mai mari fermieri au obtinut in total 30 de milioane de euro, reiese din datele transmise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(APIA), la solicitarea News.ro. Cea mai mare subventie a fost in valoare de 17 milioane de euro si a fost incasata de fermierul Constantin Dulute din Insula Mare a Brailei.





Conform regulamentului european, plata subventiilor din agricultura este efectuata in perioada 1 decembrie-30 iunie a anului calendaristic urmator. Insa fiecare stat membru UE poate plati inaintea datei de 1 decembrie, dar nu mai devreme de 16 octombrie, avansuri de pana la 50% in cazul platilor directe.





Potrivit informatiilor furnizate de APIA, Agricost, unde actionar majoritar este Constantin Dulute, detine cele mai mari suprafete agricole. In campania 2015, Dulute a obtinut subventii de peste 17 milioane de euro, in crestere cu 65% fata de campania anterioara. In campania 2014, fermierul din Braila a incasat 10,3 milioane de euro.





Pe locul al doilea in clamsamentul fermierilor care au obtinut cele mai mari subventii in Campania din 2015 se afla firma controlata de Ioan Niculae, Intercereal. Firma unuia dintre cei mai bogati oameni din Romania este inregistrata in Ialomita si a incasat in perioada 2015-2016 suma de aproape 8,6 milioane de euro din subventii agricole.





In clasamentul celor mai mari agricultori se afla si Martini Luciano, proprietarul firmei Emiliana West Rom din judetul Timis. Italianul a primit ,in campania 2015, subventii in valoare de 6,6 milioane de euro, fata de 1,8 milioane de euro in campania 2014.





Pe locul al patrulea in topul fermierilor cu cele mai mari suprafete agricole se afla Laoun Youssef si Sarkis Sarkis, prin firma Maria Trading din Calarasi. In campania 2015, cei doi actionari au obtinut o subventie de la APIA de 3,8 milioane de euro.





O alta companie agricola din Ialomita care a primit o subventie semnificativa pentru suprafete agricole este compania Zimbrul. Firma a incasat, in campania 2015, peste 3 milioane de euro, in crestere cu 66% fata de campania anterioara.





In ceea ce priveste campania din 2016, pana la 13 februarie 2016 APIA a autorizat plata unei sume de peste 1 miliard de euro.





Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a autorizat pentru plata subventiilor agricole din Romania o suprafata totala de 30,8 milioane de hectare in campania din 2016, in scadere cu 10,7%, fata de campania din 2015, potrivit unui raport realizat de APIA in perioada 2007-2016.





In 2016, circa 901.252 de fermieri au depus cerere unica pentru obtinerea subventiilor din agricultura, in scadere cu 4,5% fata de 2015, an in care au fost depuse 944.076 de cereri, se mai arata in raportul APIA.