Firma Confort SA, controlata de Georgica Cornu, a pierdut procesul prin care cerea 663 milioane de lei Regiei Autonone pentru Activitati Nucleare, aflata in faliment

Potrivit acestuia, printre cei indreptatiti sa-si recupereze creantele se numara salariatii RAAN, Complexul Energetic Oltenia, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale- Unitatea Teritoriala 515 Bucuresti, ANAF, Exim Bank, Garanti Bank, Banca Transilvania, CEC Bank si Marfin Bank Romania.Prin sentinta civila nr. 42, pronuntata joi, 16.02.2017, in dosarul nr. 9089/101/2013/a4, Tribunalul Mehedinti a respins contestatia formulata impotriva tabelului preliminar de creante, prin care Confort S.A. solicita de la RAAN R.A. suma de 663.783.220 lei ce reprezenta 35% din totalul datoriilor pe care RAAN R.A. le avea fata de creditori la momentul deschiderii procedurii insolventei, in luna septembrie a anului 2013.Euro Insol s-a constituit si parte civila in numele RAAN R.A. cu suma de 23 milioane lei intr-un dosar penal instrumentat de DIICOT Drobeta-Turnu Severin. Prejudiciul reprezinta garantia de buna executie ce a fost virata catre Confort S.A., intr-un contract ce trebuia finalizat in anul 2012, prin care firma timișoreană s-a angajat să furnizeze, să monteze şi să pună în funcţiune o instalaţie de evacuare „în slam dens” pentru Sucursala Romag Termo. Nici pana in prezent contractul nu a fost finalizat.RAAN R.A. a intrat in faliment in data de 14.06.2016, Euro Insol fiind desemnat in calitate de lichidator judiciar, dupa ce planul de reorganizare propus de Tudor si Asociatii a esuat.Cu toate ca se afla in procedura falimentului, RAAN R.A. asigura agentul termic in sezonul rece 2016- 2017 catre Municipiul Drobeta-Turnu Severin, dupa ce firma Alfa Ground Solutions, care fusese desemnată să construiască centrala pe gaz pentru încălzirea oraşului, nu a finalizat investitia.