Omniasig spune ca a primit 88 de cereri de despagubire de la turistii care au cumparat excursii la agentia Funtrip World

"De la aparitia starii de insolvabilitate a agentiei de turism Fun Trip si pana astazi, 17 februarie, am inregistrat 88 de cereri de despagubire. Conform procedurilor, urmeaza completarea tuturor dosarelor de dauna cu documentele justificative pentru a putea acorda in cel mai scurt timp despagubirile.Reamintim faptul ca Agentia FUNTRIP SRL a incheiat cu societatea noastra o polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turist in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism, polita fiind valabila in perioada 03.03.2016 ¬ 02.03.2017, suma asigurata fiind de 50.000 USD, in conformitate cu prevederile legale.Obiectul politei de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care il are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiate cu acestia, in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.Persoanele pagubite care nu au notificat inca daunele vor trebui sa contacteze OMNIASIG la numarul 021-9669 pentru avizarea lor si pentru intocmirea dosarelor de dauna si completarea acestora cu documentele justificative necesare.Suntem alaturi de asiguratul OMNIASIG si de persoanele pagubite si vom depune toate eforturile pentru a solutiona cererile de despagubire in cel mai scurt timp posibil, in conformitate cu conditiile de asigurare, in limita sumei asigurate".Funtrip este o agentie de turism care avea in oferta excursii de peste 1000 de euro catre destinatii precum Malaezia, Cambodgia sau Tibet , dar si-a anuntat clientii ca va intra in insolventa si, prin urmare, zeci de romani nu doar ca nu au mai plecat in calatorie, ci ar putea sa nu-si mai vada nici banii in totalitate. Cele mai scumpe excursii costau 1700 de euro.Pe 9 februarie agentia anunta ca se afla in procedura de insolventa, dar promitea ca oamenii vor fi despagubiti de asigurator. Fondatorii nu sunt de gasit si cei pagubiti sunt extrem de furiosi, mai ales ca este vorba de sume mari. Este greu de estimat numarul celor care au fost pacaliti, insa in 3 februarie au fost aproximativ 50 si exista rezervari chiar si pentru vara si toamna, astfel ca se poate estima ca numarul celor pagubiti va fi de cel putin 150-200 si ca prejudiciul total va fi de peste 150.000 euro.Pe Facebook si pe forumuri parerile sunt impartite in randul celor care au folosit serviciile agentiei: unii spun ca totul a fost ok, iar altii spun ca au fost probleme cu hotelurile si cu ghizii. Sunt si semnale ca Funtrip vindea excursii chiar si la final de ianuarie cand scandalul izbucnise si cand angajatii agentiei nu mai raspundeau la telefoanele celor care sunau panicati pentru ca nu stiau daca mai pleaca in excursie.Agnetiile de turism si serviciile turistice au fost subiect de discutie si in Parlamentul European, in septembrie 2015 fiind adoptata o propunere de rezolutie referitoare la "noile provocari si concepte pentru promovarea turismului in Europa"Este abordat si subiectul protectiei consumatorului, pornind de la premisa ca protejarea drepturilor consumatorilor ar trebui sa fie prioritate pentru toti cei care ofera servicii legate de turism.Se mentioneaza ca platformele care vand pachete turistice trebuie sa fie pe deplin accesibile, iar consumatorii care utilizeaza aceste situri trebuie sa fie corect informati si nu trebuie indusi in eroare.