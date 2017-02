[P] Companie romaneasca cu ADN german. Echipa Kaufland in cifre

"Corect, dinamic, dornic de performanta si care pune clientul pe primul loc! Este foarte important sa fie o persoana deschisa, cu care se poate comunica si careia sa ii faca placere sa performeze in echipa”, declara Estera Anghelescu - Recruiting, Engagement & Employer Branding Director, Kaufland Romania.In 2017, Kaufland isi continua expansiunea, urmand sa deschida 6 noi magazine in Bucuresti si in tara si are in plan sa angajeze peste 600 de persoane.Cele peste 600 de joburi vor viza atat persoane cu experienta, cat si juniori si studenti. Salariile variaza in functie de nivelul de experienta si de aria de activitate. In prezent, salariul mediu brut in companie este de 2.984 lei. In plus, angajatii Kaufland se bucura de o serie de beneficii precum: ajutoare in bani si zile libere platite pentru diverse evenimente din viata angajatului, asigurari medicale si de viata, discount-uri in cadrul programelor desfasurate cu partenerii agreati (servicii bancare, servicii turistice, servicii de relaxare si petrecere a timpului liber, diverse reduceri la achizitionare de produse de bricolaj etc).De asemenea, retailer-ul ofera angajatilor sai mai multe zile de concediu de odihna anual, respectiv 22 de zile lucratoare, peste perioada minima legala de 21 de zile. In plus, Kaufland ofera zile suplimentare de concediu de odihna, in functie de vechimea in companie, ajungand pana la 27 de zile pe an, cu 6 zile mai mult decat prevede legislatia Romaniei. Pe langa acestea, compania acorda angajatilor sai zile libere, platite, pentru actiuni de voluntariat.Recent, Kaufland Romania a anuntat decizia de a creste salariul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.000 lei brut, cu tichete de masa incluse. In functie de vechime, salariul unui lucrator comercial poate ajunge chiar si pana la suma de 3.800 lei brut.De asemenea, programul de lucru in companie este unul flexibil, Kaufland avand o politica ce promoveaza mentinerea echilibrului intre viata personala si cea profesionala.Kaufland Romania este singura companie din industria nationala de retail care obtine pentru al doilea an consecutiv titlul de Angajator de Top in Romania, printr-o certificare internationala acordata de organizatia independenta Top Employers Institute din Olanda.