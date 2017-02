​VIDEO Compania de curierat UPS a testat livrarea cu drone lansate de pe camioane

UPS a anuntat miercuri ca a testat cu succes o drona care se lanseaza de pe plafonul unui furgon de coletarie. Drona livreaza autonom un colet spre o adresa de resedinta si revine la vehicul in timp ce curierul continua traseul pentru a face o alta livrare.UPS a efectuat testul luni, saptamana aceasta, in Tampa, Florida. cu Workhorse Group (NASDAQ: WKHS), producator de autocamioane alimentate electric si drone, din Ohio. Drona si furgonul de coletarie electric UPS utilizate in test au realizate de Workhorse."Acest test este diferit de orice am facut cu drone pana acum. Are implicatii pentru livrarile viitoare, in special pentru locatiile rurale unde furgoanele de coletarie trebuie sa parcurga distante mari pentru a face o singura livrare", a spus Mark Wallace, vicepresedinte UPS pentru inginerie globala si durabilitate."Imaginati-va un traseu de livrare triunghiular, iar opririle sunt la distanta de kilometri buni fata de drumul principal. Trimiterea unei drone dintr-un furgon de coletarie pentru a realiza chiar si o singura livrare poate reduce considerabil numarul de kilometri parcursi. Acesta este un pas important in cresterea eficientei retelei noastre si, in acelasi timp, in reducerea emisiilor."Drona folosita la testul de luni a fost sistemul de livrare UAV Workhorse HorseFly. Aceasta este o drona de livrare cu eficienta ridicata, de tip octocopter, integrata cu linia de autocamioane de livrare electrice/hibrid ale Workhorse. Drona se andocheaza pe plafonul furgonului de coletarie. O colivie suspendata sub drona se extinde printr-o trapa in autocamion. Un curier UPS incarca un colet in colivie si apasa un buton pe un ecran tactil, trimitand drona pe un traseu autonom presetat la o adresa. Drona HorseFly alimentata prin baterie se reincarca cat timp este andocata. Are o autonomie de zbor de 30 de minute si poate transporta un colet care cantareste panaUPS a testat tehnologii automatizate si robotizate, inclusiv drone, timp de ani de zile. In luna septembrie a anului trecut, UPS a realizat o livrare test urgenta de medicamente din Beverly, Mass. catre o insula aflata la 4,8 km de coasta Atlanticului. In plus, UPS foloseste drone extensiv in scop umanitar, colaborand cu organizatii terta parte pentru a livra sange si vaccinuri vitale in locatii dificil de atins din Rwanda. De asemenea, UPS, utilizeaza drone pentru a verifica inventarul pe rafturile inalte in depozite sale. TechCrunch scrie , relatand testul facut in Florida, ca la a doua incercare drona a avut probleme probabil din cauza interferentelor de la aparatura jurnalistilor si nu a decolat, inclinandu-se apoi intr-o parte.Dronele devin tot mai importante ca subiect, iar la final de 2016 comisia pentru transport din Parlamentul European a votat noile norme UE pentru siguranta aviatiei - inclusiv pentru o mai buna reglementare a dronelor care zboara in Europa - pentru a se asigura ca standardele UE se potrivesc provocarilor generate de cresterea traficului aerian."Dronele sunt din ce in ce mai vizibile in viata noastra de zi cu zi. Acestea creeaza tot felul de noi oportunitati pentru oameni si companii. Cu toate acestea, acest lucru inseamna ca pot avea loc accidente sau pot fi produse daune. Prin urmare, suntem ferm in favoarea unor noi reguli care sa presupuna inclusiv inregistrarea dronelor care cantaresc peste 250 de grame, pentru ca cel care manevreaza aceste drone in spatiile publice trebuie sa aiba competentele necesare. Acest lucru nu va afecta dronele de jucarie, pe care cei mai multi oameni le folosesc acum", spunea in noiembrie anul trecut raportorul Marian-Jean Marinescu (PPE, Romania), dupa votul comisiei.