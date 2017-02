​EXCLUSIV Guvernul pregateste implicarea masiva in companiile de stat. Ministerul Economiei vrea sa schimbe legislatia guvernantei corporative: mai putine informatii catre actionari, ministerele se vor implica mai mult in selectia administratorilor, indicatorii de performanta vor fi schimbati, remuneratiile vor creste

"Recrutarea administratorilor trebuie facuta de catre autoritatea tutelara"



"Vreau sa ma gandesc la un tip de indicatori de performanta aplicabil la modul general"



"Sunt informatii care nu trebuie sa fie expuse la nivelul actionarilor"



Alexandru Petrescu spune ca in procesul de recrutare a managerilor, autoritatile trebuie obligate sa fie direct implicate si sa nu mai lase la selectia pe mana companiilor. "Eu cred ca autoritatea tutelara, deci nivelul superior ierarhic, trebuie sa faca recrutrarea pentru nivelul inferior", a spus ministrul. El considera ca nu este corect ca de recrutare sa se ocupe companiile in cauza, deoarece se ajunge in situatia in care membrii Consiliului de Administratie aflati pe final de mandat sa se ocupe, prin Comitetul de remuneratie si selectie, de propria recrutare. Aceasta in conditiile in care au dreptul sa candideze pentru inca un mandat. Pe de alta parte, legislatia permite ca ministerele sa se ocupe de procesul de selectie, angajand o firma de recrutare si participand la interviuri si selectii, ceea ce pune sub semnul intrebarii necesitatii modificarii prevederilor. Intrebat de ce este necesara modificarea OUG 109/2011 in acest sens, Petrescu spune ca multe ministere nu vor sa se implice. "Multe ministere nu au fonduri, evita sa semneze, evita sa selecteze, nu au oameni de achizitii si arunca spre companie: alegeti-va voi si dati-mi mie lista scurta! Deci sunt imperfectiuni in lege", a afirmat ministrul economiei."Eu, ca membru in grupul de lucru, voi sustine ca un membru in CA trebuie numit de autoritatea tutelara superioara. Ministerul, daca este actionar, trebuie sa numeasca, sa-si faca selectia, sa plateasca, sa-si selecteze consultantul (...)Autoritatea tutelara trebuie sa selecteze linia de jos, nu linia sa se selecteze singura. In lege spune spune: fie ministerul, fie compania din subordine. Experienta mea practica imi arata ca au fost secretari de stat, ministri, in ultimii cinci ani, care au preferat sa nu se incarce sa selecteze, sa semneze", a precizat ministrul.Acesta sustine ca in acest moment, oamenii din companii pot pune presiuni pentru a fi recrutati pe functii de administratori. "Printre cei care isi depun CV-ul poate sa fie si directorul general, ca sa-si continue mandatul, poate sa fie doammna director financiar care plateste factura, poate sa fie membri in CA care sunt la sfarsit de mandat, care pot face o presiune indirecta doar cu cartea de vizita, care iti pot bloca platile tie ca si companie de recrutare, iti pot intarzia platile (...)Comitetul de remuneratie si selectie face interviuri pentru oameni din Consiliul de Administratie care trebuie sa-i inlocuiasca pe ei, desi se afla la sfarsit de mandat. Dar daca sunt tot ei pe lista aia, pe ei cine ii intervieveaza? Nimeni", spune Alexandru Petrescu.Ministrul se mai gandeste si la o standardizare a modului de selectare a directorilor generali. Din punctul sau de vedere sunt neclaritati si in aceasta privinta, deoarece sunt companii care isi numesc directori din randul membrilor CA, alte care fac procedura de selectie separata. Intrebat de ce doreste sa impuna un anumit tip de selectie care poate nu se potriveste pentru orice companie, Petrescu a raspuns ca "standardizarea presupune o serie de optiuni". Insa, asa este si acum, astfel ca nu este clar in ce ar consta modificarea.NOTA Plus, nu este clar care ar fi nivelul de obiectivitate la nivelul unui minister daca acesta ar fi obligat sa participe la procesul de selectie a administratorilor unei companii. Nu este clar daca nu ar aparea aceleasi probleme mentionate de ministru, astfel incat cei care se ocupa de selectie sa se regaseasca pe listele scurte, diferenta fiind doar ca in loc de oameni din companie sa fie numiti cei pe agreati in minister.Ministrul spune ca se ia in calcul si schimbarea indicatorilor de performanta astfel incat membrii Consiliilor de Administratie sa primeasca remuneratii mai mari. "Sa nu cadem in populisme, remuneratia la nivelul Consiliului de Administratie nu este una care sa stimuleze performanta", spune Petrescu. Acesta da exemplul membrilor CA de la CFR SA, care ar fi platiti cu 1.770 lei brut pe luna. Intrebat de ce ar merita unii administratori mai mult in conditiile in care si performanta companiei este slaba, Petrescu a spus ca nu vin manageri buni pe o suma asa mica si, astfel, nici societatea nu creste. "Daca ne uitam pe cifrele financiare, putem sa spune ca nu merita, dar cum dam o sansa companiei? Managerii care merita credeti ca vin pe 1.400 RON?", intreaba ministrul.Petrescu spune ca remuneratiile erau mai mari pana in 2013, insa Guvernul Ponta a adoptat modelul polonez, stabilindu-le la nivelul veniturilor medii din industriile in care activeaza companiile. Un administrator era platit, la CFR Calatori, si cu 2.400 euro/luna, iar dupa adoptarea modelului polonez, indemnizatia a scazut la 1.600 lei, potrivit spuselor ministrului.Pe de alta parte, chiar si pe acest model, sunt companii la care administratorii isi indeplinesc indicatorii de performanta si pot ajunge sa fie platiti cu sume considerabile, deoarece la indemnizatia fixa se adauga si cea variabila.Dar cum vrea grupul de lucru din Ministerul Economiei sa schimbe indicatorii de performanta? Nu este clar. "Ma gandesc sa existe un tip de indicatori aplicabil la modul general, gen EBITDA". "Fiecare remuneratie trebuie luata intr-un raport comparativ cu industria europeana, pe zona regionala", mai spune Petrescu.Alexandru Petrescu mai considera ca trebuie facute modificari in privinta informatiilor care sunt transmise actionarilor unei companii listate. "La nivel de strategie a unei companii listate, sunt informatii care nu trebuie sa aiba o expunere, asa cum astazi au expunere la nivelul actionarilor din minister", spune ministrul. Acesta spune ca avand acces la anumite informatii, sunt persoane, chiar din ministere, care ar putea sa profite. "Sa cumpere actiuni intr-un anumit moment", a precizat Petrescu. Nu este clar ce schimbari ar putea fi facute in aceasta privinta, ce informatii trebuie blocate, insa ministrul critica faptul ca societatile listate sunt obligate "sa transmita absolut toate informatiile, inclusiv cele confidentiale, catre actionari".Intrebat daca este vorba inclusiv de evenimente majore care trebuie raportate actionarilor, Petrescu a evitat un raspuns clar. "Ce inseamna un eveniment major? Intram in niste zone punctuale care sunt greu de standardizat cand se intampla un eveniment major", a spus ministrul. Acesta a precizat ca sunt informatii care trebuie controlate mai bine de catre companie.