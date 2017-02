Guvernul a aprobat un memorandum prin care cere companiilor de stat sa-si reduca platile restante cu minim 20%

cu minimum 20% fata de cele realizate la 31.12.2016 de catre operatorii economici care s-au incadrat in nivelul prevazut al platilor restante din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2016 in conditiile legii;

cu minimum 20% fata de cele programate la 31.12.2016 de catre operatorii economici care nu s-au incadrat in nivelul prevazut al platilor restante din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2016;

eliminarea platilor restante inregistrate la 31.12.2016 de catre operatorii economici care nu au bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 aprobat.



Guvernul a aprobat joi un memorandum care cuprinde o serie de masuri privind intarirea disciplinei financiare in societatile la care statul este actionar au fost discutate in sedinta de astazi a Guvernului. Potrivit memorandumului, companiile de stat trebuie sa tina cont, la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017, de reducerea platilor restante cu minim 20%.Este vorba despre societatile carora li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora.De asemenea, organele administratiei publice centrale pot aproba reducerea sau eliminarea platilor restante la operatorii economici aflati in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul acestora si in alte procente, astfel incat reducerea platilor restante cumulate pentru acesti operatori sa respecte procentul mentionat.Depasirea limitei platilor restante cumulate, stabilita de catre organele administratiei publice centrale, se poate efectua, in cazuri temeinic justificate, cu aprobarea de catre Guvern prin Memorandum.