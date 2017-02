O confederatie a transportatorilor dezaproba initiativa Gabrielei Firea de a infiinta un dispecerat comun pentru taximetrie: Ar fi concurenta neloiala si peste 1200 de angajati ai celor 37 de dispecerate private ar deveni someri

"Declaratiile venite de la conducerea PMB ne arata ca hotararea ar putea fi adoptata fara a se respecta Legea dialogului social, fara a tine cont de principiile transparentei in adoptarea actelor normative.

Companiile de taximetrie din Bucuresti au cerut sprijinul PMB pentru a se rezolva problema concurentei neloiale pe care o fac firmele neautorizate precum UBER. In loc sa se gaseasca o solutie de eliminare a acestor operatori neautorizati si a concurentei neloiale, PMB a venit cu o propunere care ar falimenta companiile private care functioneaza corect. In acest moment, companiile private de taxi au propriile aplicatii pe care le platesc si nu primesc subventii de ninciun fel, deci nu sunt abonate la banii din bugetul primariei. In schimb, crearea unui dispecerat al PMB ar presupune un efort financiar suplimentar din banii bucurestenilor, care nici nu este justificat, nici nu este legal, pentru ca astfel ar desfiinta dispeceratele private, care functioneaza legal, autorizate de PMB.

Un dispecerat al PMB ar veni si in contradictie cu legislatia care reglementeaza aceasta activitate, iar PMB ar trebui sa-si dea singura autorizatie si eventuale amenzi. In acest moment sunt 37 de dispecerate care functioneaza legal, cu circa peste 1200 de angajati, in Bucuresti. Pe langa faptul ca acesti oameni vor intra in somaj, afectand si familiile acestora , decizia nu rezolva nici problema platformelor care functioneaza ilegal, pentru ca acestea nu vor fi afectate de decizia PMB. Nu rezolva absolut nici o problema reclamata de noi conducerii PMB de 8 luni de zile", se mai arata in comunicatul COTAR.

"Cum sa faci un dispecerat si sa ma obligi sa ma duc acolo? Nationalizeaza afacerile noastre. Din raportul de specialitate care ne-a fost prezentat nu reiese asa ceva. Nu se poate face un dispecerat prin care sa ne impui sa fim acolo in mod obligatoriu. Nu intelegem ce inseamna 'obligatoriu, dar nu exclusiv', pentru ca odata infiintat acest dispecerat, noi vom fi nevoiti sa ne desfiintam dispeceratele si sa dam afara oamenii. Pe de alta parte, daca ne obliga sa ne inscriem in dispeceratul comun, ne distruge afacerile. Ne suna deja colegii din tara, sa ne intrebe ce se intampla, pentru ca ora exacta se da la Bucuresti, iar acum toti se asteapta la o nationalizare. E ca si cum primaria ar da o hotarare de consiliu prin care toti cetatenii sa fie obligati sa cumpere paine numai de la distribuitorul PMB. Este concurenta neloiala si se incalca mai multe legi, printre care si Legea taximetriei 38/2003", declaraConfederatia subliniaza ca decizia PMB a fost luata intr-un timp foarte scurt si pare a fi definitiva,Primaria Bucuresti vrea sa infiinteze 19 firme prin care sa presteze majoritatea activitatilor care acum sunt delegate unor companii private sau unor directii din institutie. Printre acestea, Primaria propune infiintarea unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate dispecerizarea activitatii de transport local de persoane."Municipiul Bucuresti isi propune infiintarea unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate dispecerizarea activitatii de transport local de persoane.Activitatea de dispecerizare a activitatii de transport persoane in regim de taxi se desfasoara in prezent printr-un numar de 37 de dispecerate care practica tarife unice stabilite la nivelul acestora, tarife cuprinse intre 1,39 lei/km si 3,5 lei/km.Prin decizia nr. 8/03.03.2015 Consiliul Concurentei a constatat incalcarea prevederilor art. 5 alin.(1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/10.04.1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a procedat la sanctionarea a opt societati ce desfasurau activitati de dispecerizare taxi.Elementele avute in vedere la emiterea deciziei au constat in urmatoarele:- acelasi tarif de transport in regim de taxi practicat de marea majoritate a transportatorilor care activeaza in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov (peste 90% din piata),- modificarile simultane sau intr-un interval relativ scurt de timp a tarifului, realizate de companiile de transport in regim de taxi din Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov in ultimii ani,- declaratiile publice ale reprezentantilor operatorilor din domeniul serviciilor de transport in regim de taxi din Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov referitoare la o stabilire in comun a nivelului tarifelor practicate, mentinerea acestora la un anumit nivel, modificarea/majorarea acestora cu acelasi procent;- existenta unei posibile intelegeri de impartire a pietei in ceea ce priveste rutele de la/catre Aeroportul International Otopeni Henri Coanda.Serviciul de dispecerizare a activitatii de transport local de persoane se va organiza de catre societatea comerciala, pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti, cu respectarea urmatoarelor principii:a) promovarea concurentei intre operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizati, carora li s-a atribuit executarea serviciului.b) garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizai la piaa transportului public local;c) garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciului de transport local de persoane,d) administrarea eficienta a bunurilor apartinand sistemelor de transport proprietate ale Municipiului Bucuresti;c) deplasarea in conditii de siguranta si de confort; f) asigurarea executarii unui transport local de persoane suportabil in ceea ce priveste tariful de transport stabilit de transportatorii autorizati;g) recuperarea integrala a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare prin tarife/taxe suportate de catre beneficiarii directi ai transportului, denumiti in continuare utilizatori, asigurandu-se un profit rezonabil pentru transportatorii autorizati,h) autonomia sau independenta financiara a transportatorilor autorizati; i) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei, ale personalului institutiilor publice si ale operatorilor economici pe teritoriul Municipiului Bucuresti prin servicii de calitate;j) asigurarea protectiei reale a categoriilor sociale defavorizate si a persoanelor cu dizabilitati, prin compensarea costului transportului de la bugetul local sau de la bugetele autoritatilor de stat specializate:k) dispecerizarea transportului local de persoane realizat prin programe permanente.Fata de cele mentionate mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de Hotarare privind acordul de principiu pentru infiintarea unei societati comerciale care sa aiba ca obiect principal",Proiectele se afla pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General de pe 28 februarie, iar primarul general, Gabriela Firea, cere consilierilor acordul de principiu. In proiectele de hotarare nu se precizeaza nimic despre fezabilitatea acestor proiecte, ce inseamna asta pentru bugetul municipalitati si ce angajari se vor face.Consiliul General al Municipiului Bucuresti si-a dat deja acordul ca Primaria Capitalei sa-si infiinteze o firma pentru constructia de locuinte.