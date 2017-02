Guvernul a modificat Strategia nationala de cercetare astfel incat domeniul energiei nucleare sa fie mai bine reprezentat

Includerea in Pilonul 3. Leadership regional la frontiera stiintei si in tehnologie: strapungeri in domenii strategice a proiectului ALFRED, infrastructura dedicata reactorilor rapizi raciti cu plumb de generatie IV;

Corelarea sinergica a politicilor CDI cu a altor sectoare, si anume a domeniului energetic, cu prioritate a domeniului energeticii nucleare, prin recunoasterea efectiva a statutului prioritar de promotor real al dezvoltarii economice si sociale, asigurarii unui mixt energetic diversificat;

Includerea ca prioritati a consolidarii integrarii in spatiul european de cercetare inclusiv prin sustinerea participarii organizatiilor de cercetare si a centrelor universitare in structuri specializate, retele tematice sau platforme tehnologice europene de interes pentru Romania;

Promovarea si sustinerea componentei de cercetare in parteneriatele strategice ale Romaniei;

Sprijinirea participarii la proiectele din cadrul Orizont 2020, cat si din programul EURATOM;

Sustinerea participarii la activitatile organismelor sau initiativelor internationale (CERN, ESA, AIEA, NEA etc.) care presupun afilierea sau acorduri de cooperare stiintifica, pe baza de planuri integrate de participare;

Asigurarea suportului stiintific si tehnologic in domeniul securitatii nucleare, in cadrul unor cooperari de tip Practical Arrangements/ Capacity Building cu AIEA- Viena;

Dezvoltarea si sustinerea cooperarii stiintifice si tehnologice in baza parteneriatului strategic cu SUA.



Modificarile aduse SNCDI 2020 printr-o hotarare aprobata luni au in vedere, in principal, o mai buna reprezentare a domeniului energiei nucleare, sector important pentru activitatea de cercetare din Romania, si contribuie la realizarea obiectivelor prevazute in documentele care au stat la baza strategiei nationale de dezvoltare, se mai precizeaza in comunicat.Totodata, se propune corelarea cu o serie de strategii adoptate sau care sunt necesare sa fie aprobate in viitor, astfel: Strategia energetica, Strategia nationala pentru securitatea nucleara, Strategii regionale de specializare inteligenta, documente care au incluse obiective de cercetare.Tintele strategiei au fost fixate in spiritul convergentei Romaniei cu media UE: pana in 2020, cheltuielile publice pentru CDI vor creste treptat pana la 1% din PIB, la care se adauga facilitatile fiscale -ajutorul indirect - pentru firmele private si masurile de stimulare a investitiei private in cercetare in scopul realizarii tintei asumate de 1% din PIB.