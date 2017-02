Seful grupului Samsung, Jay Y. Lee, va fi acuzat de dare de mita si deturnare de fonduri

Arestarea lui Lee a dat o noua lovitura gigantului tehnologic din a patra mare economie asiatica.Curtea Constitutionala trebuie sa ia luna viitoare o decizie referitoare la suspendarea presedintelui Coreii de Sud de catre Parlament, care, daca va fi confirmata, va duce la prima inlaturare din functie a unui presedinte sud-coreean ales democratic.¬Cei cinci directori vor fi acuzati de dare de mita, deturnare de fonduri si ascunderea unor active in strainatate¬, a declarat Lee Kyu-chul, purtator de cuvant al unui procuror special care instrumenteaza cazul.Lee va mai fi acuzat ca a mintit sub juramant in Parlament, a adaugat el.Ceilalti directori care vor fi pusi sub acuzare sunt vicepresedintele Samsung Group, Choi Gee-sung, presedintele Chang Choong-ki, presedintele Samsung Electronics, Park Sang-jin, si vicepresedintele executiv Hwang Sung-soo, a spus purtatorul de cuvant.Un purtator de cuvant al Samsung Group a refuzat sa comenteze acuzatiile.Purtatorul de cuvant Lee a spus ca dosarul impotriva presedintelui Park Geun-hye va fi inaintat unui procuror obisnuit, iar acesta ramane suspect. Lee a semnalat ca si alte conglomerate ar putea fi implicate in investigatie.Park Geun-hye a fost suspendata de Parlament in decembrie din functia de presedinte al Coreii de Sud, in urma acuzatiilor ca impreuna cu prietena sa apropiata Choi Soon-sil a exercitat presiuni asupra unor mari companii, intre care Samsung, pentru a oferi donatii unor doua fundatii care sustineau initiativele politice ale presedintelui.