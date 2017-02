O companie aerospatiala din Europa deschide fabrica in Cluj dupa investitii de 12 milioane de euro - Actual de Cluj

Fabrica de componente aerospatiale din comuna Moldovenesti (Cluj), construita de compania belgiana Sonaca, se deschide la 10 martie.Sonaca Aerospace Transilvania SRL, subsidiara locala a grupului belgian Sonaca SA, are ca obiect principal de activitate dezvoltarea, productia, ansamblarea si testarea de structuri si sisteme destinate industriei aerospatiale, cum ar fi componente ale aripilor aeronavelor sau fuselaje complexe.Fabrica din Moldovenesti a fost ridicata intr-un an si jumatate, iar primele linii de productie functioneaza din septembrie anul trecut. Acum fabrica are 30 de angajati, dar compania vrea sa ajunga la 200 in urmatorii ani.