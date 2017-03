[P] Kaufland lanseaza primul videoclip realizat cu ajutorul comunitatii de un milion de prieteni de pe Facebook

Astfel, cu cateva zile inainte de filmari, fanii au fost provocati sa raspunda pe facebook la intrebari despre cum se bucura cand sunt fericiti, cu ce ar jongla de fericire, care li se pare cel mai fresh miros. Raspunsurile lor au fost integrate in videoclip: astfel, dansatorul pluteste pentru ca asa au zis fanii, jongleaza cu un mar si miroase parfumul unei portocale, cel mai fresh fruct, conform parerii acestora.Videoclipul a fost realizat de echipa online Kaufland impreuna cu regizorul Catalin Bugean si o echipa de peste, incluzand un dansator profesionist, coregraf si alpinisti utilitari."Pagina comunitatii noastre de Facebook este in primul rand un loc de intalnire virtual pentru prieteni, de aceea conceptul clipului a pornit firesc: hai sa contribuim CU TOTII la bucuria de a avea aici 1 milion de prieteni - atat noi, cat si fanii paginii. In online avem un dialog permanent cu clientii nostri, de aceea am construit o comunitate in care fiecare contribuie cu ceva si are de invatat: noi de la clienti, ei la randul lor de la noi, iar uneori se intampla ca un client sa ofere sfaturi altui client astfel conversatia se continua intr-un mod autentic. Sarbatorim ca am depasit pragul de 1 milion de prieteni prin acest videoclip la care au contribuit cu totii, fara sa stie, si carora le multumim", declara Alexandra Cirstea, Sef Departament Online, Kaufland Romania.Kaufland Romania isi asteapta prietenii pe paginile Facebook Instagram sau Youtube cu pofta de conversatii, alaturi de noutati, sfaturi, idei, jocuri, concursuri etc.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in sapte tari. Kaufland Romania este de cinci ani consecutiv centrul comercial cu cea mai mare incredere la sectiunea Categoria locala, potrivit studiului Trusted Brands al Reader's Digest. Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorintele clientilor cu accent pe garantiile si serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate si, bineinteles, preturi atractive. Pentru mai multe informatii vizitati www.kaufland.ro.