Guvernul de la Chisinau a dat unei firme americane dreptul sa caute petrol si gaze pe o treime din teritoriul R. Moldova. Compania poate exploata timp de 45 de ani ce descopera

Documentul parafat cu firma americana Frontera Resources prevede ca in cazul in care va reusi sa gaseasca petrol si gaze naturale, investitorul va obtine dreptul sa le exploateze timp de 45 de ani.Premierul Pavel Filip sustine ca astfel poate fi asigurata independenta energetica a tarii si vor fi create noi locuri de munca."Guvernul face eforturi pentru obtinerea nu doar a securitatii energetice, dar si obtinerea independentei energetice in anii urmatori, care sa se reflecte in preturi mai bune la energie, dar si la absenta oricaror amestecuri geopolitice in Republica Moldova", a declarat Pavel Filip.Compania care urmeaza sa caute zacaminte naturale in Republica Moldova efectueaza astfel de lucrari de mai bine de 20 de ani, sustine directorul Executiv al firmei, Steve Nicandros. "Explorarea noastra este pentru urmatorii 5-10 ani si este axata sa ajute Republica Moldova sa devina independenta in productia de gaze naturale", a declarat Steve Nicandros.Compania americana urmeaza sa faca lucrari de explorare pe 1/3 din teritoriul Republicii Moldova: de la Ungheni pana la Basarabeasca.