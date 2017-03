Scrisoare deschisa a Romanian Business Leaders catre premier: Nu puteti creste salariile daca va uitati sincer la performanta din sistemul public

"In Romania, muncesc 5,2 milioane de oameni. Aproape jumatate (2,5 milioane de angajati) lucreaza in firme private romanesti, dar au cel mai mic salariu mediu (1.500 de lei). In acelasi timp, in sectorul bugetar lucreaza 1,2 milioane de oameni care castiga un salariu mediu de 2.300 de lei", se arata intr-o scrisoare deschisa a reprezentantilor Romanian Business Leaders (RBL) transmisa premierului, ministrului muncii si ministrului finantelor. Reprezentantii RBL spun ca sustin cresterea salariilor bugetare, cat timp vin cu evaluarea performantei, scaderea personalului bugetar si incadrarea intr-un buget fix total."Incercati pentru un minut sa va puneti in pielea unui antreprenor sau manager din Romania.Ca sa va usuram acest exercitiu, iata cum se vad lucrurile din teren.Aveti in maini cel mai fragil buget din Uniunea Europeana. Romania are cea mai mica pondere a veniturilor publice in PIB (24,7%) si este foarte probabil ca veniturile bugetare sa se prabuseasca din 2018, odata cu eliminarea cotei unice de impozitare a veniturilor. Adica tocmai principalul motiv pentru care companiile investesc astazi in Romania.La firul ierbii, inseamna ca ne obligati sa avem grija de angajatii nostri intr-un mod nociv pentru ei. Cand afacerile devin nesustenabile, locurile de munca ale acestor oameni sunt puse in pericol. Iar cel mai recent exemplu a venit chiar astazi.Ori noi, antreprenorii si managerii, stim cel mai bine cum sa ne motivam angajatii. Oricum suntem astazi intr-o piata a muncii dificila si stim cat de greu este sa ii pastram in companiile noastre. In niciun caz, nu avem nevoie de piedici suplimentare si de reguli schimbate in timpul jocului.Fara indoiala, sustinem cresterea salariilor in sectorul public, ca mod de a atrage buni profesionisti. Dar nu puteti creste salariile daca va uitati sincer la performanta din sistemul public. Suntem primii suporteri ai cresterii salariilor bugetare, cat timp vin cu evaluarea performantei, scaderea personalului bugetar si incadrarea intr-un buget fix total.Astazi, in Romania, muncesc 5,2 milioane de oameni. Aproape jumatate (2,5 milioane de angajati) lucreaza in firme private romanesti, dar au cel mai mic salariu mediu (1.500 de lei). In acelasi timp, in sectorul bugetar lucreaza 1,2 milioane de oameni care castiga un salariu mediu de 2.300 de lei.Prin legea salarizarii unitare pe care o promovati zilele acestea, in urmatorii patru ani, media salariului in sectorul public urmeaza sa urce cu 56%.Si atunci, va intrebam: cum aveti grija, de fapt, de soarta platitorilor de taxe din Romania, din ai caror bani platiti salariile promise?Ati afirmat public ca aveti grija de antreprenorii autohtoni. Ne intrebam daca nu cumva chiar ei vor plati factura. Va rugam sa mai adunati o data incasarile bugetare din ianuarie si februarie si sa faceti regula de trei simpla".