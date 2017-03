E.ON ceruse o majorare cu 74% a tarifelor de distributie si cu 40% a celor de furnizare, insa ANRE a refuzat

Frank Hajdinjak, seful E.ON, prezent la dezbatere, a spus ca a revizuit cererea initiala si acum solicita o majorari cuprinse intre 0 si 5%.Ordonanta de Urgenta in cauza (OUG 64/2016) se afla in dezbatere la Comisia pentru Industrii din Camera Deputatilor, comisie la care este presedinte Iulian Iancu (PSD). La ultimele doua dezbateri, au fost invitate toate partile implicate sa-si exprime punctele de vedere, urmand ca saptamana viitoare sa aiba loc o noua discutie in vederea avizarii. Distribuitorii sunt cei care solicita vehement amendamente la ordonanta, solicitand amanarea liberalizarii pana in 2021. Acesti distribuitori si principali furnizori sunt E.ON si Engie (GDF Suez). Ei sustin ca in cazul in care s-ar permite liberalizarea de la 1 aprilie, asa cum prevede OUG 64, preturile la consumatorii casnici ar exploda. Este un argument care nu se sustine, in conditiile in care E.ON ar fi cerut Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sa le majoreze tarifele de distributie cu 74% si tarifele de furnizare cu 40%, ceea ce s-ar reflecta puternic in pretul final la consumator.