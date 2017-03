Consultari cu FMI in proiectele guvernului Grindeanu: consultari pe restructurarea companiilor de stat, Fondul Suveran de Investitii si insolventa persoanelor fizice

Insolventa persoanelor fizice (ME, ANPC, FMI)

Fondul Suveran pentru Dezvoltare si Investitii

Investitii si restructurari ale companiilor din portofoliul Ministerului Economiei



Decizia implicarii FMI a venit in urma unei intalniri desfasurate astazi la Ministerul Economiei, unde Mihai Tudose, ministrul Economiei, a discutat cu delegatia ​FMI​, condusa de Reza Baqir. Pe agenda discutiilor s-au aflat: prioritatile Ministerului Economiei, Fondul Suveran pentru Dezvoltare si Investitii si principiile implementarii guvernantei corporative.Mihai Tudose sustine ca se avanseaza rapid in constructia Fondului Suveran pentru Dezvoltare si Investitii: "Astazi, la Bruxelles, Prim-ministrul incepe discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene, pentru a stabili de la bun inceput un cadru comun de lucru si ne dorim, de asemenea, o colaborare concreta cu FMI, pentru a ne putea inspira din experienta dumneavoastra in structurarea Fondului. FSDI, proiect pilon, va actiona ca un instrument prin care vor fi finantate programe de investitii in domenii precum infrastructura, energie, agricultura, sanatate si in orice alte sectoare competitive. Acestea vor antrena un efect de multiplicare in economie si o crestere a performantei si eficientizarii companiilor, cu efecte pozitive reale asupra societatii", a declarat Tudose, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei.Potrivit acestuia, reprezentantii FMI au apreciat faptul ca principiile pe care se formeaza designul fondului au la baza un management profesionist, un grad ridicat de transparenta a activitatilor fondului, selectia si prioritizarea proiectelor, recomandand o coordonare intre proiectele de investitii facute de stat, astfel incat sa nu existe duplicare de fonduri si sa se evite riscuri fiscale.In ceea ce priveste implementarea prevederilor OUG 109/2011 aprobata prin legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ministrul Tudose a accentuat faptul ca acest proces a fost deja demarat la companiile din portofoliul ministerului, tinta fiind ca anul acesta se fie finalizat pentru toate societatile, exceptand industria de aparare.De asemenea, s-au stabilit grupuri de lucru mixte in vederea consultarilor pe urmatoarele teme:Echipa Fondului Monetar International se afla in tara noastra pentru consultarile anuale privind evolutiile economice si financiare din Romania.