Dupa Hornbach, si Brico Depot anunta sistarea aprovizionarii cu produse din lemn de la Holzindustrie Schweighofer

"Dorim sa oferim spre vanzare produse din lemn care au o sursa de provenienta 100% sigura, permitand clientilor nostri sa faca alegeri durabile. Tot lemnul din gama noastra de produse este auditat in mod responsabil, fiind aprobat de comisii recunoscute si competente, cum ar fi FSC si PEFC", a declarat Christian Mazauric, CEO Brico Depot Romania, citat intr-un comunicat al companiei.Astfel, Brico Depot Romania a sistat comenzile de produse catre grupul austriac, folosind furnizori alternativi ce detin certificarea FSC, si nicio comanda nu va mai fi plasata catre Schweighofer Group fara acordul FSC, potrivit sursei citate.Lantul de magazine precizeaza ca, in decembrie 2016, a dezvoltat un parteneriat cu WWF (World Wildlife Fund) prin care s-a angajat sa lucreze cu furnizori de lemn autorizat si care sunt preocupati de protejarea padurilor virgine si a padurilor cu valoare ridicata de conservare in Romania.Brico Depot este parte a lui Kingfisher plc, grup de retail de home improvement din Europa, cu peste 1100 de magazine in 10 tari din Europa.Asociatia pentru Certificare Forestiera (Forest Stewardship Council - FSC ) a anuntat la jumatatea lunii ianuarie ca retrage definitiv certificarea pentru lemnul procesat de grupul austriac Schweighofer , dupa ce activisti din trei tari (Germania, Austria si Romania) au inmanat o petitie semnata de peste 250.000 de cetateni directorilor FSC, dupa cum anunta atunci Agerpres.In urma acestei decizii, lemnul taiat ilegal din padurile Romaniei nu va mai fi certificat ca fiind sustenabil si nu va mai putea fi vandut sub marca FSC pe pietele internationale. FSC a considerat ca prelungirea perioadei de proba pentru Schweighofer este inacceptabila in conditiile in care compania nu respecta standardele de sustenabilitate."FSC va fi prezent permanent in Romania pentru a se implica efectiv cu membrii si actionarii sai in asigurarea mecanismelor corecte, cum ar fi constituirea unui forum pentru solutii consacrate, pentru a identifica solutii pe termen lung la provocarile legate de gestionarea responsabila a sectorului forestier in Romania. Organizatia se va angaja intr-un dialog constructiv cu grupul Schweighofer si cu toate partile interesate din tara", a afirmat Kim Carstensen, director general al FSC.La sfarsitul anului trecut, Hornbach a anuntat si el ca inceteaza colaborarea cu Holzindustrie Schweighofer in ceea ce priveste comercializarea lemnului de constructii si a celui rindeluit.