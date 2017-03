Combinatul Oltchim va fi vandut pe bucati, fara obligatia ca investitorii sa preia si salariatii

"Modificarea planului priveste exclusiv metoda de vanzare a Oltchim SA (toate celelalte prevederi ale planului ramanand in vigoare), in sensul in care se va face ofertarea si vanzarea activelor pe pachete de active functionale si nu prin metoda transferului activelor si activitatii actuale pe Oltchim SPV, intrucat metoda initial aprobata nu observa, in opinia Uniunii Europene, principiul discontinuitatii economice, fapt care atrage riscul recuperarii presupusului ajutor de stat de la cumparator", se precizeaza in document.Decizia a fost luata in conditiile in care metoda initiala de privatizare ar putea fi considerata riscanta pentru investitori, existand riscul ca acestia sa se retraga. Riscul consta in faptul ca investitorii ar putea sa fie obligati sa plateasca eventuale prejudicii constatate in urma unei investigatii demarate de Comisia Europeana. "Procedura de vanzare inclusa in planul initial contine elemente compatibile cu existenta continuitatii economice, fapt care va determina extinderea recuperarii ajutorului de stat de la potentialii cumparatori", se arata in documentul mentionat."In ipoteza sus-mentionata, este foarte probabil ca potentialii investitori sa se retraga (considerand tranzactia de achizite ca fiind mult prea riscanta), imprejurare care ar determina imposibilitatea implementarii planului de reorganizare aprobat, cu riscul evident al deschiderii procedurii falimentului impotriva Oltchim SA. Intr-un atare scenariu, toti creditorii societatii, prevazuti a fi platiti prin planul actual- votat si confirmat- se vor afla in situatia de a nu mai putea incasa nici macar sumele stabilite a le fi distribuite prin plan", se mai precizeaza in document.Reamintim ca in aprilie 2016, Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a verifica daca anularea datoriilor de catre statul roman si continuarea aprovizionarii Oltchim de catre intreprinderi de stat, in pofida deteriorarii situatiei financiare a acesteia, au respectat normele UE privind ajutoarele de stat. Comisia va examina in special acumularea datoriilor fata de Autoritatea romana pentru Administrarea activelor Statului (AAAS), dar si anularile de datorii de catre AAAS si diferite intreprinderi de stat in cadrul planului de reorganizare a Oltchim elaborat de administratorul judiciar.De asemenea, va investiga sprijinul acordat Oltchim de doua societati de stat (CET Govora si Salrom) care, in ciuda deteriorarii situatiei financiare a Oltchim, au continuat sa aprovizioneze Oltchim cu energie electrica, abur si solutii saline.In cazul in care Comisia va concluziona ca Oltchim a primit ajutoare de stat, aceasta va evalua daca ajutorul ar putea fi compatibil cu normele UE care autorizeaza anumite categorii de ajutoare. Deoarece Oltchim este o societate aflata in dificultate financiara, singura categorie de ajutoare permisa ar fi reprezentata de ajutoarele pentru salvare si restructurare.Vezi aici si atasat documentul Oltchim