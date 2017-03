Mihai Tudose, ministrul economiei: Cred ca e important sa dezvoltam un ecosistem economic in jurul Oltchim, legat de un viitor un hub energetic

"Cunosc foarte bine situatia combinatului Oltchim si recunosc rolul deosebit pe care acesta il are in economia locala si cea nationala. Mai mult, cred ca e important sa dezvoltam un ecosistem economic in jurul combinatului, legat de un viitor un hub energetic prin care sa dam substanta mediului de afaceri din zona. Rezultatele bune inregistrate imi confirma increderea in pastrarea statutului de actor regional important in domeniul chimic in piata centrala si est europeana. Guvernul este preocupat de situatia comunitatii locale si avem dialog permanent cu administratorii si reprezentantii salariatilor pentru a ne asigura ca rezultatul aplicarii planului de reorganizare va raspunde nevoilor reale ale companiei, statului si angajatilor", a declarat ministrul Mihai Tudose.Procesul vanzarii de active ale combinatului este intr-un stadiu avansat, Ministerul Economiei luand act de acordul recent al creditorilor de divizare a combinatului in 9 pachete de active, se precizeaza in comunicatul de presa.Ministrul Economiei va avea in urmatoarele zile o serie de intalniri la obiective din industria de aparare si minerit din Orastie, Alba Iulia si Deva, cum ar fi Cupru Min, Minvest Deva si CN CAF SA Deva.Oltchim, societate aflata in insolventa, este administrata de catre consortiul Rominsolv-BDO, in calitate de administrator judiciar. Decizia si modalitatile de vanzare au loc in cadrul reorganizarii judiciare, iar cei care decid sunt creditorii. Reamintim ca Adunarea Creditorilor de la Oltchim SA a hotarat pe 6 martie 2017 modificarea planului de reorganizare a societatii. Modificarea se refera exclusiv la metoda de privatizare a combinatului, urmand sa fie vandut pe pachete de active functionale, se arata intr-un document transmis joi catre BVB. De asemenea, nu va exista nicio obligatie de transfer a salariatilor Oltchim catre cumparatori. Datoriile societatii raman in sarcina acesteia.