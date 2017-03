Sorin Grindeanu: Energia si apararea sunt doua domenii cu potential de dezvoltare in relatiile bilaterale dintre Romania si Turcia

Energia si apararea sunt doua dintre domeniile cu potential de dezvoltare a relatiilor comerciale bilaterale, a declarat, luni, premierul Sorin Grindeanu, in cadrul unei intrevederi cu ambasadorul Turciei in Romania, Osman Koray Ertas, si cu reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri Turci."Aceasta intalnire va da un nou impuls relatiilor economice dintre tarile noastre. Privind in urma, constatam ca schimburile comerciale dintre Romania si Turcia au crescut, in doar 7 ani, de la 2,9 miliarde de euro, in 2009, la 4,3 miliarde, in 2016. Ne dorim o intensificare a acestor schimburi si ne propunem ca, in urmatorii ani, valoarea lor sa creasca in continuare. E un deziderat curajos, dar credem ca exista toate datele sa devina realitate", a afirmat seful Executivului.Reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri Turci si-au exprimat intentia de a-si extinde afacerile in Romania, anuntand o serie de investitii concrete pentru perioada imediat urmatoare, care vor duce la crearea catorva sute de locuri de munca."Sunt cetatean turc, dar sunt si cetatean roman, ca de altfel aproape 90% dintre membrii Asociatiei noastre. Iubesc aceasta tara si tocmai de aceea tinem sa ne dezvoltam investitiile aici, in beneficiul comun al statului roman si al companiilor noastre", a declarat Murat Demiray, presedinte al Asociatiei.