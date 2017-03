[P] 3 ediții Angajatori de TOP, 3 noi sanse de angajare!

Angajatori de TOP Timisoara: 17-18 martie, Centrul Regional de Afaceri Timisoara

Angajatori de TOP Bucuresti: 24-25 martie, Sala Palatului

Angajatori de TOP Virtual: 3-16 aprilie, pe www.hipo.ro

Organizat de Catalyst Solutions, targul de cariera are o traditie care se traduce prin: 35 de editii, 11 ani de experienta, peste 1 500 de companii participante si 30 000 de vizitatori in fiecare an la editiile din Timisoara si Bucuresti.In urma datelor trimise de companiile participante a rezultat ca la aceasta editie Angajatori de TOP Timisoara vor fi deschise cu 25% mai multe joburi in Timisoara , comparativ cu primavara anului trecut. Cele 3000 de oportunitati de cariera sunt adresate atat candidatilor cu experienta, celor cu un nivel mediu de experienta, cat si studentilor si absolventilor. 21% dintre joburile deschise sunt adresate candidatilor cu peste 3 ani experienta, 28% persoanelor cu 1-3 ani experienta, in timp ce 26% sunt joburi pentru candidatii entry-level, iar 25% sunt pozitii in cadrul programelor de internship.Cei mai multi angajatori sunt din domeniile: Inginerie si Productie (23%), IT (20%), Retail (9%), Automotive (9%), Servicii si BPO (8%), FMCG (6%).In plus, peste 20 de manageri si specialisti din companii vor impartasi din experienta lor in cele peste 25 de workshopuri si conferinte care vor avea loc in cadrul evenimentului. Aici, vizitatorii pot afla care sunt ultimele noutati din tehnologie, din domenii precum Software Development, Cloud Computing, Embedded Software, IT Support, Telecomunicatii si Consultanta IT, si se pot pregati pentru procesul de angajare participand la workshopurile de dezvoltare personala si profesionala.Nume mari de companii vor fi prezente in cadrul editiei din aceasta primavara Angajatori de TOP. 10 companii din top 15 Cei mai doriti angajatori (conform studiului ”Cei mai doriti angajatori”, editia 2016) au confirmat prezenta la Angajatori de TOP: Oracle, Microsoft, IBM, Vodafone Romania, Hewlett Packard Enterprise, Coca-Cola HBC Romania, Grup Renault Romania, P&G, EY, BCR.Cele 5000 de joburi in Bucuresti sunt adresate atat candidatilor cu experienta, celor cu un nivel mediu de experienta, cat si studentilor si absolventilor. 17% dintre joburile deschise sunt adresate candidatilor cu peste 3 ani experienta, 32% persoanelor cu 1-3 ani experienta, in timp ce 38% sunt joburi pentru candidatii entry-level, iar 13% sunt pozitii in cadrul programelor de internship.”Editiile Angajatori de TOP din primavara aceasta promit vizitatorilor ”cel mai scurt drum de la candidat la angajat”. Si asta fiindca asteptam in total 180 de companii din intreaga tara sa isi prezinte posturile disponibile si programele de internship sau management trainee, multe dintre ele in premiera. Anul acesta vom vedea la targ companii din zone foarte variate si mai multi jucatori din domeniile IT, servicii financiar-bancare, retail, automotive, logistica, inginerie”, a anuntat Dragos Gheban, Managing Partner, Catalyst Solutions, companie care organizeaza Angajatori de TOP.Cativa dintre angajatorii care pot fi intalniti editiile acestea la evenimentele Angajatori de TOP sunt: Kaufland Romania, Accenture, Aci Worldwide, Adient, Adecco, AMOMA.com, Avira Soft, Bancpost, BCR, BearingPoint Romania, Bitdefender, British American Tobacco, Bosch Service Solutions, CAPITA FIDUCIARY, Carrefour, Coca-Cola HBC Romania, Competence Call Center, Computer Generated Solutions Romania, Continental, Conduent, DB Global Technology, DB Schenker SSC, Deloitte, DEUTSCHE TELEKOM BUSINESS SERVICES, ENGIE, Ericsson, EY, Elektrobit Automotive Romania, Federal-Mogul Motorparts, Flex, Genpact, Grup Renault Romania, Hartl Connect, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, HP Inc., Huawei, Kellogg's, Kimball Electronics Romania, IBM, Lidl Romania, Luxoft, McDonald's Romania, Microsoft, MOLSONCoors BREWING COMPANY, Nestle Romania, Nokia, Oracle, OTP Bank, P&G, Pepsico, Philip Morris Romania, Playtika, Raiffeisen Bank, Randstad, Schneider Electric, SNC Lavalin, Societe Generale European Business Services, Stefanini, SSI, TELUS International Europe, TechConnect, Toluna, Unicredit Business Integrated Solutions, Veeam Software, Vodafone Romania, Valeo Lighting Injection, Visma Software, Wipro, WNS, Yazaki Component Technology, ZTE Services Romania.Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit online, pe https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop si pot participa la eveniment in baza CV-ului tip Barcode.