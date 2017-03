Compania Vulcan a semnat un contract de 10 milioane dolari cu Kuwait Oil Company

Potrivit comunicatului, contractul semnat de Vulcan S.A. are o valoare de 10 milioane dolari si prevede livrarea pana la 31 decembrie 2017 a 270 unitati pompare, ceea ce reprezinta un dublu record pentru Vulcan. Un prim record consta in numarul de unitati livrate: 270 mai mare dacat productia totala de unitati realizata de Vulcan din 1990 si pana azi. Al doilea record consta in termenul de livrare de doar 7 luni, respectiv pana la 31 decembrie.Daca Vulcan S.A. isi va indeplini obligatiile de productie si livrare asumate prin contract, K.O.C. va mai lansa o noua comanda de 700 unitari de pompare care va acoperi intreaga capacitare de productie a Vulcan S.A. pe anii 2018-2019.Vulcan se afla in insolventa din 2013 si este administrata de Euro Insol leaderul pietei reorganizarilor judiciare din Romania.Fondata in 1934 Kuwait Oil Company este cea mai mare companie a emiratului avand o cifra de afaceri de peste 20 miliarde dolari si un profit net de peste 4 miliarde dolari. Kuwait Oil Company are o productie zilnica de peste 1 milion barili de titei si peste 1 miliard mc gaze (consumul Romaniei pe o luna).