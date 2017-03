Producatorii de lapte vor primi ajutoare financiare de 1,46 milioane de lei

Potrivit acestuia, sectorul produselor lactate se confrunta cu o perturbare a pietei cauzata de un dezechilibru intre cerere si oferta la nivel mondial, la care contribuie prelungirea pana la sfarsitul anului 2017 a interdictiei impuse de Rusia asupra importului de produse agricole si alimentare originare din Uniunea Europeana.Ajutorul din partea Uniunii Europene este stabilit la 14 euro/100 kg lapte de vaca pentru cantitatea care corespunde diferentei dintre laptele de vaca livrat in cursul perioadei de referinta si laptele de vaca livrat in cursul perioadei de reducere.Beneficiarii eligibili sunt producatorii de lapte care au livrat lapte la prim-cumparatori in luna iulie 2016 si care se angajeaza sa reduca livrarea cantitatii de lapte intr-o perioada calendaristica de 3 luni - perioada de reducere, in comparatie cu aceeasi perioada din anul precedent - perioada de referinta. Reducerea pentru care solicita ajutor trebuie sa fie de minim 1.500 kg si de cel mult 50% din cantitatea livrata in perioada de referinta.La centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, s-au depus 92 de cereri de reducere a productiei de lapte aferente unei cantitati de 2.347.972 kg lapte.Plata ajutoarelor se face in lei, calculata la rata de schimb pentru data de 31 august 2016, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de plati si alte organisme din Regulamentul delegat (UE) 1612/2016.Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va efectua platile in functie de cererile depuse si perioadele pentru depunerea acestora, in termen de maximum 90 de zile dupa incheierea perioadei de reducere in cauza.