Tarom suspenda operarea unor rute externe de la Iasi, pe motiv ca nu mai are destule avioane

"Compania Tarom va informeaza ca a fost nevoita sa suspende operarea pe unele rute externe cu plecare din Iasi, ca urmare a limitarilor impuse de indisponibilitati din parcul de aeronave. Acest lucru a survenit din cauza faptului ca din luna octombrie 2016 doua aeronave A310 au fost retrase din flota Tarom ca urmare a deciziei Conducerii Companiei de la acel moment", a precizat compania de stat, citata de agentia news.roCompania sustine ca a facut demersuri pentru inlocuirea aparatelor, insa acestea nu au putut fi finalizate la timp pentru operarea programului de vara 2017.Programul de vara 2017 avea in vedere, initial, operarea integrala a rutelor externe de la Iasi.Surse din sector au declarat vineri, pentru News.ro, ca decizia Tarom este legata mai ales de pierderile inregistrate pe rutele operate de la Iasi, din cauza gradului insuficient de incarcare a aeronavelor.Compania Tarom a pierdut anul trecut pozitia a doua in clasamentul liniilor aeriene prezente in Romania, fiind depasita de Blue Air. Liderul pietei, din punct de vedere al numarului de pasageri transportati, este Wizz Air.Totodata, compania a retras anul trecut doua aeronave Airbus A310, cumparate in 1992 de Guvernul Petre Roman. Flota companiei numara 21 de aeronave, dintre care doar 19 opereaza in acelasi timp, din cauza operatiunilor de mentenanta, potrivit conducerii companiei.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a cerut recent companiei aeriene de stat Tarom o analiza privind achizitionarea altor doua aeronave de lung curier pana la sfarsitul acestui an, in locul celor doua avioane Airbus A310 retrase anul trecut, si cere "deblocarea situatiei" a nivelul departamentului comercial al companiei.