Traficul prin porturile maritime a crescut anul trecut pana la 46,3 milioane tone

Traficul de marfuri prin porturile maritime ale Romaniei a crescut anul trecut cu 4% fata de 2015, pana la 46,3 milioane tone, iar principalii parteneri ai Romaniei in traficul maritim de marfuri sunt Rusia, Turcia si Egipt, arata un raport realizatt de Institutul National de Statistica (INS), prezentat de News.ro.





Romania are opt porturi, la Marea Neagra sau pe Dunarea maritima si pe canalul Dunare-Marea Neagra, ce permit intrarea navelor maritime: Constanta, Midia, Galati, Braila, Mangalia, Medgidia, Luminita si Tulcea.





Astfel, in porturile maritime romanesti au fost incarcate anul trecut 25,7 milioane de tone de marfuri si au fost descarcate 20,6 milioane tone de marfuri.





"Porturile in care a fost desfasurata cea mai intensa activitate in decursul anului 2016 sunt: Constanta, cu o pondere de 81%, Midia (14,8%) si Galati (2,4%)", arata raportul.





Astfel, in portul Constanta s-a inregistrat in 2016 un volum de 37,5 milioane tone de marfuri, in crestere cu 3,4% fata de 2015, in Midia - 6,85 milioane tone (+13,9%), in Galati - 1,1 milioane tone (-18,9%), iar in Braila - 490.000 tone (-0,9%), celelalte porturi avand un trafic mult mai mic de marfuri.





In ceea ce priveste destinatia si originea marfurilor tranzitate, Rusia este principalul partener al Romaniei in transportul maritim de marfuri, cu 20,2% din marfurile incarcate si descarcate in porturile romanesti in 2016, urmata de Turcia (12,9%), Egipt (7,9%), Grecia (4,2%), Spania (4,1%) si Sierra Leone (3%).





In ceea ce priveste traficul pe cai navigabile interioare (Dunare si canalul Dunare-Marea Neagra, in cazul Romaniei), anul trecut traficul total de marfuri a fost de 30,5 milioane tone, in crestere cu 1,6% fata de 2015, din care 14,7 milioane tone transport intern de marfuri, 10,4 milioane tone - transport international, iar 5,4 milioane tone - transport de tranzit.





Principalii parteneri comerciali ai Romaniei in transportul pe Dunare sunt Serbia, cu o pondere de 34,5% din marfurile incarcate si descarcate in porturile romanesti, Ungaria (21,4%), Bulgaria (15,8%), Ucraina (14,2%) si Austria (5,9%), mai arata raportul INS.