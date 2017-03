Un deputat PSD ii cere socoteala ministrului Transporturilor pe tema problemelor de la Tarom: "Numarul curselor anulate sau suspendate a ajuns la un nivel suspect de ridicat"

Interpelarea pe care deputatul iesean o transmite catre ministrul transporturilor contine o serie de intrebari menite sa clarifice aspecte legate de viitorul Tarom, se arata intr-un comunicat de presa transmis de parlamentar:"1. Care este strategia Tarom de a se mentine competitiva pe piata actuala aeronautica din Romania?2. Ati cerut si efectuat o analiza a companiei Tarom in ultimii doi ani vizavi de retrageri ale unor curse, anulari, intarzieri si defectiuni ale aeronavelor? Daca da, exista vreo legatura intre aceste evenimente si captarea pietei Tarom de catre companii particulare?3. Exista un risc de inducere voluntara si intentionata a unei necompetitivitati a Tarom fata de companii particulare?4. Care este planul de management al companiei de a mentine sau dezvolta cursele de pe aeroportul Iasi in conditiile in care acesta a cunoscut o dezvoltare extraordinara in ultimii ani?5. Care este explicatia pentru care Tarom a refuzat ani la rand sa introduca curse directe intre principalele orase ale Romaniei (ex. Iasi-Cluj, Bacau-Timisoara) in conditiile in care aceste rute puteau fi profitabile in absenta unei autostrazi intre Moldova si Transilvania?"Potrivit comunicatului de presa, interpelarea ministrului Transportului vine in urma sesizarilor din presa locala din Iasi referitoare la cateva curse anulate de Tarom pe neasteptate. "Mi se pare ciudat ca Tarom anuleaza rute de pe aeroportul Iasi care a inregistrat o crestere spectaculoasa a numarului de calatori. Vreau sa vad punctul de vedere al ministrului (transporturilor- n.r.) mai ales referitor la cursele Tarom de la Iasi. Este, intr-adevar, o piata libera, dar prestatia Tarom fata de calatori comparativ cu alte companii aeriene particulare este cel putin ciudata. Este nevoie de explicatii clare!", a explicat deputatul PSD Iasi Silviu Macovei.Operatorul aerian de stat Tarom a anuntat , vineri, ca a decis sa suspende operarea pe unele rute externe cu plecare din Iasi, motivul invocat al deciziei fiind legat de limitarile "impuse de indisponibilitati din parcul de aeronave".Tarom motiveaza ca in luna octombrie 2016 cele doua aeronave Airbus A310 din flota sa au fost retrase si ca acestea nu au putut fi inlocuite pana in prezent.