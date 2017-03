P] Un milion de tranzacţii si peste 11 milioane de euro economii pentru cei care au trimis bani online prin TransferGo

Printre clientii companiei se numara atat muncitorii migranti care trimit bani acasa, cat si parintii care au copii la studii in strainatate sau antreprenorii care au de facut plati internationale. TransferGo a intermediat peste un milion de transferuri intr-un context european marcat de incertitudini si de tot mai multe voci care pun sub semnul intrebarii viitorul celui mai mare bloc comercial de pe mapamond.

Compania a aparut in urma cu doar cativa ani, la initiativa unor prieteni care se ocupau de comert international, ca alternativa rapida la solutiile traditionale de transfer de bani, de multe ori lente si scumpe. Costurile ridicate din aceasta industrie se explica in special prin faptul ca bancile si companiile de profil percep comisioane variabile. Clientii nu observa intotdeauna ca atunci cand transfera bani, in special in alta tara, la destinatie nu ajunge intreaga suma. O parte destul de mare ”se pierde” pe drum. Este vorba despre comisionul intermediarului care se percepe, de banci si de marile companii din industrie, ca procent din suma.

Spre exemplu, un roman plecat la munca in Marea Britanie plateste, in medie, un comision de 7,3% din suma transferata in Romania, reiese din datele agregate de Banca Mondiala. In cazul TransferGo, orice tranzactie este taxata cu un comision fix, care variaza in functie de rapiditatea cu care se doreste realizarea transferului (0,99 lire pentru bani livrati in urmatoarea zi lucratoare, 1,99 lire pentru bani livrati in aceeasi zi sau 4,99 lire pentru bani livrati in 30 de minute). Ca urmare a acestor comisioane, economiile facute de clientii TransferGo in urma celor peste un milion de tranzactii efectuate se ridica la circa 9,6 milioane de lire, echivalentul a peste 11 milioane de euro, reiese din calculele companiei. Orice economie facuta la costurile unui transfer inseamna inseamna mai multi bani ajunsi la cei de acasa. Cateva zeci de euro poate nu inseamna mult in tarile de unde vin banii, insa pot insemna foarte mult pentru beneficiarii acestor bani.

Romanii din Marea Britanie, a patra cea mai mare comunitate de straini din UK, se numara printre cei mai activi clienti ai TransferGo. Doar in perioada sarbatorilor de iarna, romanii plecati la munca in Anglia ai trimis in tara circa 6 milioane de euro, reusind sa economiseasca pana la 90% din costurile pe care le-ar fi avut daca ar fi apelat la banci. Acestea se explica atat prin comisioanele mai mici, dar si prin cursul valutar mai avantajos oferit de companie.

Pentru un migrant care trimite luna de luna bani acasa, economiile realizate pot depasi chiar si o suta de euro, suma care in Romania, spre exemplu, reprezinta in jur de jumatate din salariul minim net pe economie. Tehnologia si deschiderea spre digitalizare imbunatateste calitatea vietii. De multe ori, unelte noi, dar care se dovedesc simplu de folosit pot aduce o imbunatatire insemnata a nivelului de trai