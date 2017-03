​EXCLUSIV Guvernul vrea sa construiasca fabrici si uzine de stat si sa le privatizeze. Cum va functiona fondul-mamut de dezvoltare si investitii al Romaniei

Mai exact, vor fi vandute participatii de cate 49% din noile investitii, iar statul va ramane actionar majoritar. Ministrul sustine ca tot profitul obtinut de fond va fi reinvestit, scopul fiind reindustrializarea Romaniei.Tudose considera ca inainte de a fi pus proiectul in dezbatere publica, trebuie discutat cu reprezentantii Comisiei Europene. Va fi proiect de lege care se va afla in dezbatere publica si inainte de a fi aprobat de catre Guvern, si in Parlament.Foarte important este cine va administra fondul. Nu oricine ar putea sa tina fraiele unei entitati care va cuprinde zeci de companii, unele dintre ele de mare interes pentru Romania, precum companiile energetice. Va fi o entitate care va gestiona tot ce are Romania in prezent mai profitabil, companii mai mari si mai mici. Guvernul va fi cel care va coordona Fondul, prin Ministerul Energiei.Ministrul economiei nu se teme de un posibil aviz negativ al CE, pentru ca va fi folosit modelul Poloniei pentru infiintarea fondului. Daca au acceptat un fond suveran de investitii in Polonia, de ce nu ar accepta si in cazul Romaniei? spune Tudose. Fondul din Polonia este nou infiintat, asa ca este destul de greu de spus daca este un succes sau nu.Despre administratorii fondului, ministrul spune ca acestia vor fi selectati conform Legii 111/2016 privind guvernanta corporativa si ca nu vor fi oameni numiti politic. De fapt, cam acesta este cel mai mare pericol, care starneste ingrijorare in randul opiniei publice: ca oamenii care vor fi selectati sa administreze fondul vor servi interese de partid. Mihai Tudose sustine ca nu se pune problema unor numiri dupa criterii politice.Mai departe, proiectele de investitii vor fi aprobate prin Hotarari de Guvern. Ministerele vor face propuneri, iar acestea vor fi acceptate in functie de oportunitate si importanta lor. Mihai Tudose a dat exemplul construirii unei uzine metalurgice la Zlatna, pentru a fi valorificat cuprul din zona. Cu ani in urma, a mai existat un combinat de cupru la Zlatna, insa a fost inchis, fiind si foarte poluant. Ministrul a mai vorbit si despre infiintarea unor centre de colectare a legumelor si fructelor. Cu banii fondului, vor fi construite acele uzine sau centre de colectare, dupa care vor fi vandute participatii de 49%. Ministrul considera ca trebuie facute investitii in zonele in care Romania detine anumite resurse naturale. O intrebare este cum vor fi valorificate produsele. Mihai Tudose crede ca vor putea ajunge pe piete externe, pentru sunt tari care ar avea mai multa incredere sa faca afaceri cu societati in care statul detine participatii.Desi pare greu de crezut ca statul va renunta la o sursa importanta de bani pentru buget, ministrul spune ca tot profitul obtinut de Fond va fi reinvestit. Ministrul considera ca Fondul trebuie sa creasca in fiecare an, iar pentru ca acest lucru sa se intample, este nevoie sa pastreze pentru investitii profiturile obtinute. In acest moment, companiile la care statul este actionar sunt obligate, dupa un memorandum aprobat in ianuarie de Guvern, sa vireze la bugetul statului, sub forma de dividende, minimum 90% din profitul net realizat in 2016. In plus, OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome reglementeaza repartizarea unei cote de "minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat".Ministrul mai sustine ca nu vor fi cumparate terenuri din zona privata, ci vor fi folosite cele detinute deja de stat si companii de stat. Inca un aspect important este ca dupa infiintarea fondului, ministerele nu vor mai fi administratori de companii cu capital de stat, asa cum a fost pana acum. Rolul lor va fi cel de a elabora strategii in domeniile pe care le reprezinta.Constituirea unui fond suveran de investitii este cuprinsa in Programul de guvernare 2017-2020. In programul de guvernare se arata ca "alaturi de FSDI, cel tarziu in al doilea semestru din 2017, se va crea un Fond National de Dezvoltare (FND), care va cuprinde companii unde statul detine participatii si care in prezent sunt administrate de AVAS, dar si companii de stat care nu vor putea fi incluse in FSDI din cauza interdictiei europene, care stipuleaza faptul ca in unele cazuri, companiile de productie si distributie nu pot fi administrate de aceeasi entitate, evitandu-se in acest fel comportamentul de monopol. Ca urmare a acestor reglementari, Transelectrica si Transgaz vor fi administrate si detinute de FND, iar Hidroelectrica sau Romgaz de catre FSDI. AVAS se desfiinteaza. Ca si FSDI, FND va ramane pe toata perioada de functionare in proprietatea exclusiva a statului roman".Programul prevede valorificarea resurselor minerale prin diversificarea produselor finite. Exemple: instalatie de producere a varului din piatra provenita din cariera Paraul Romanesc la S.C. Cuprumin si realizarea unei instalatii de recuperare a metalelor din apele acide provenite din haldele de steril la Societatea Cuprumin. Guvernul se mai gandeste si la crearea unui brand national in domeniul apelor minerale, dupa achizitia de fabrici de imbuteliere de apa minerala de catre Societatea Nationala a Apelor Minerale de pe piata interna.