Clientii FAN Courier isi pot ridica coletele din 160 de magazine in Bucuresti si Ilfov, in urma unui parteneriat cu PayPoint

Pentru a beneficia de acest serviciu, consumatorul trebuie sa plaseze comanda la un comerciant online partener FAN Courier si sa solicite livrarea produsului catre un magazin PayPoint Colet Expres din apropiere. Dupa livrarea coletului in magazin de catre FAN Courier, clientul primeste un cod de colectare prin email sau SMS si se prezinta in locatie cu acesta si cu un act de identitate pentru a-si ridica coletul. In magazinele PayPoint Colet Expres se poate efectua si plata ramburs, in numerar, in cazul in care bunul nu a fost achitat in prealabil prin alte modalitati de plata.Serviciul este disponibil in 160 de magazine de proximitate. Sunt acceptate colete cu dimensiune maxima de aproximativ 60 cm x 90 cm x 60 cm, iar greutatea maxima este de 10 kg. Costul de livrare nu difera fata de serviciile standard FAN Courier.