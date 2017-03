Consiliul Concurentei a inceput o investigatie in domeniul serviciilor conexe distributiei de gaze

De asemenea, Consiliul Concurentei suspecteaza un posibil abuz de pozitie dominanta al SC Megaconstruct SRL prin conditionarea distributiei de gaze naturale de realizarea instalatiilor de utilizare a acestora.In cadrul investigatiei, au fost efectuate inspectii inopinate la sediile si punctele de lucru ale companiilor SC Megaconstruct SRL, SC Mega Conect SRL si SC Instalatii Montaj Tehnologic SRL.Inspectiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucuresti si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilelor practici anticoncurentiale analizate.Documentele ridicate in cadrul inspectiilor se afla in analiza autoritatii romane de concurenta, in cadrul procedurilor specifice investigatiei. Inspectiile inopinate constituie o etapa preliminara a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei incalcari a Legii concurentei.