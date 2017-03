Romania curata: Dosarul Rompetrol II, cu sechestre de aproape 700.000.000 de euro, pus pe butuci

Marele dosar Rompetrol II - in care procurorii DIICOT ancheteaza rostogolirea creantei istorice a Rompetrol de catre Guvernul Nastase prin ordonanta 118/2003 - a primit o lovitura serioasa dupa decizia CCR privind ordonanta 13/2017 prin care Guvernul Grindeanu a vrut sa relaxeze legislatia penala, informeaza surse judiciare convergente.

Fostii ministri Dan Ioan Popescu si Mihai Tanasescu ar putea sa scape de acuzatia cheie de abuz in serviciu in legatura cu emiterea ordonantei 118/2003.

Intrebarea e daca nu cumva - asa cum sustin avocatii - decizia CCR va duce la caderea intregului dosar, printr-un efect de domino, in absenta infractiunii de abuz in serviciu si daca statul va mai recupera ceva din datoria uriasa.

Decizia CCR privind ancheta ordonantei 13 are efecte si asupra anchetei DIICOT privind ordonanta 118/2003

Recenta decizie CCR privind ordonanta 13 a stabilit ca anchetatorii nu pot investiga oportunitatea si legalitatea actelor Guvernului, adica nu pot investiga elaborarea actelor normative de catre Guvern daca nu probeaza infractiuni de coruptie care sa fi determinat elaborarea acestora.

"Ceea ce spune Curtea (...) este ca ministrii nu pot fi anchetati pentru procesul legislativ in sine, ceea ce implica de la initierea unui act normativ pana la finalizarea lui, publicarea in Monitorul Oficial. Niciun fel de infractiune nu este legata de acest proces legislativ in sine. Spre exemplu, daca se da mita sau se face trafic de influenta pentru ca fie un parlamentar, fie un ministru sa initieze un astfel de proiect, atunci aceasta infractiune, aceasta fapta este exterioara procesului legislativ, nu are nicio legatura cu un proces legislativ firesc si in continuare va putea fi anchetata de procurori pe infractiuni de coruptie, dare, luare de mita, trafic de influenta. Dar procesul legislativ in sine nu poate fi niciodata infractiune si acest lucru il spune CCR", a explicat judecatoarea Dana Garbovan, presedintele UNJR.

In dosarul Rompetrol II, DIICOT a pus sub acuzare 4 fosti ministri nu pentru infractiuni de coruptie, ci pentru abuz in serviciu in legatura cu emiterea ordonantei 118 de catre Guvernil Nastase in 2003. Fostii ministri sunt acuzati si de constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la delapidare. E vorba de fostul ministru al Economiei din Cabinetul Nastase, celebrul Dan Ioan Popescu (DIP) si fostii ministri ai Finantelor din cabinetele Nastase si Boc, Mihai Tanasescu, Gheorghe Pogea si Sebastian Vladescu.

Integral pe Romania curata